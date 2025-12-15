O peixe originário do Brasil que cruzou oceanos e hoje é produzido em escala industrial pela China

Tambaqui saiu da Amazônia, ganhou o mundo por sua rusticidade e hoje integra sistemas intensivos de aquicultura asiática, com destaque para a produção chinesa.

Da Redação - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Agência Brasil)

Nativo da Bacia Amazônica, o tambaqui é um dos peixes mais emblemáticos do Brasil, conhecido pelo crescimento rápido, carne saborosa e alta adaptação a diferentes ambientes. O que muita gente não sabe é que essa espécie cruzou oceanos e passou a ser criada em larga escala fora do país, especialmente na China.

Originalmente encontrado em rios de águas quentes da Amazônia, o tambaqui chamou atenção internacional a partir das décadas finais do século passado, quando estudos apontaram seu alto potencial para a piscicultura comercial.

A espécie se destaca pela resistência a variações ambientais, boa conversão alimentar e capacidade de atingir grande porte em relativamente pouco tempo, características valorizadas na produção industrial de peixes.

A partir disso, o tambaqui foi levado para outros continentes, incluindo a Ásia. Na China, ele passou a ser cultivado tanto em sua forma pura quanto em híbridos desenvolvidos para atender ao mercado local e aos sistemas intensivos de criação.

Em território chinês, o peixe é criado principalmente em viveiros escavados e sistemas controlados, com foco em produtividade e padronização. A carne branca, firme e com poucas espinhas ajudou a consolidar sua aceitação entre consumidores asiáticos.

Além do consumo interno, parte da produção também abastece mercados regionais, integrando a estratégia chinesa de diversificação aquícola e segurança alimentar.

No Brasil, o tambaqui segue como um dos peixes mais consumidos da região Norte e presença frequente em pratos tradicionais, como a costela assada e o peixe na brasa. Ao mesmo tempo, tornou-se uma das espécies mais importantes da piscicultura nacional.

O fato de um peixe amazônico alcançar produção industrial em outro continente evidencia não apenas seu valor comercial, mas também o impacto da biodiversidade brasileira no cenário global da alimentação.

Da Amazônia aos tanques asiáticos, o tambaqui se transformou em um exemplo de como espécies nativas do Brasil podem ganhar escala mundial, cruzar fronteiras e se tornar protagonistas da aquicultura moderna.

