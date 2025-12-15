São Paulo inaugura metrô 24h nos fins de semana: veja como vai funcionar

Funcionamento do metrô começa em fase de testes e muda a rotina de quem circula pela cidade à noite

Gabriel Yuri Souto - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Rovena Rosa/ Agência Brasil)

São Paulo começou a operar o metrô 24 horas nos fins de semana, uma mudança histórica na mobilidade da capital. A novidade vale durante a madrugada de sábado para domingo e faz parte de um período de testes anunciado pelo governo estadual, com o objetivo de ampliar as opções de deslocamento noturno.

A medida atende trabalhadores de turnos alternativos, frequentadores da vida noturna e pessoas que dependem do transporte público para voltar para casa após eventos, shows e atividades culturais.

Quais linhas funcionam 24 horas

Nesta primeira etapa, o funcionamento contínuo ocorre apenas nas linhas operadas diretamente pelo Metrô de São Paulo. São elas:

Linha 1-Azul

Linha 2-Verde

Linha 3-Vermelha

Linha 15-Prata

Essas linhas permanecem abertas durante toda a madrugada, permitindo embarque e desembarque normalmente.

Como será a operação durante a madrugada

Durante o período noturno, os trens circulam com intervalos maiores, variando entre 20 e 30 minutos, conforme a demanda. O horário da operação 24h vai de meia-noite até cerca de 4h40, quando começa o funcionamento regular de domingo.

Em alguns trechos, especialmente na Linha 2-Verde, a circulação ocorre em via única durante a madrugada, o que exige mais atenção dos passageiros.

Pagamento e acesso às estações

As bilheterias permanecem fechadas durante a madrugada. Mesmo assim, o acesso é garantido por outros meios. Os usuários podem pagar a passagem utilizando:

Bilhete Único ou cartão TOP;

Máquinas de autoatendimento;

Pagamento por aproximação com cartão de crédito ou débito (em linhas específicas);

Carteira digital, como celular ou smartwatch.

A orientação é que o passageiro se organize antes do embarque para evitar contratempos.

Linhas que não participam da operação

O metrô 24h não inclui, neste momento, as linhas operadas por concessionárias privadas, como a Linha 4-Amarela e a Linha 5-Lilás. As linhas da CPTM também seguem com os horários tradicionais.

Segundo o governo, a escolha foi feita para garantir segurança operacional e avaliar a viabilidade técnica antes de uma possível ampliação.

Medida está em fase de testes

A operação contínua aos fins de semana segue em caráter experimental e deve ser avaliada ao longo dos próximos meses. Durante esse período, ajustes podem ser feitos nos intervalos, na operação e no número de linhas.

A expectativa é que os dados coletados ajudem a definir se o metrô 24h poderá se tornar definitivo ou até ser ampliado no futuro.

