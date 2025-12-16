“Bichona”: caminhonete chama atenção pelas ruas de Anápolis com apelido polêmico

Veículo foi avistado enquanto transitava pela Avenida Brasil

Samuel Leão Samuel Leão -
“Bichona”: caminhonete chama atenção pelas ruas de Anápolis com apelido polêmico
Caminhonete apelidada de “Bichona” e “Bicha Bruta”, em Anápolis. (Foto: Acervo Pessoal)

Uma arrojada F-250, caminhonete de grande porte da Ford, foi flagrada desfilando pela Avenida Brasil, a principal de Anápolis, e chamou a atenção pelo apelido que ostenta em sua traseira.

No cruzamento da Brasil Norte com a Avenida A, o condutor a parou no sinaleiro e uma foto registrou o vulgo “Bichona” estampado no vidro traseiro do veículo.

Não bastasse esse apelido, na porta da carroceria também foi afixado um adesivo com “Bicha Bruta”, reforçando a imponente descrição da caminhonete.

Apesar de ser um objeto inanimado, é comum em Goiás os donos criarem laços afetivos e darem nomes aos veículos, inclusive os adesivando, ação que cria uma personalidade e aura em torno do carro.

Podendo ser utilizada por alguns como uma expressão pejorativa e preconceituosa, o uso de bichona neste caso aparentemente vem do costume mais rural e informal do sotaque goiano.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

