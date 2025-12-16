Tempestade, crateras e acidentes: veja rastro de destruição causado por forte chuva em Anápolis

Dados do Cimehgo apontam que município registrou o segundo maior índice pluviométrico do estado

Davi Galvão - 16 de dezembro de 2025

Forte chuva em Anápolis deixou rastro de destruição. (Foto: Davi Galvão)

Em uma chuva forte e consistente que começou por volta das 14h desta segunda-feira (15) e perdurou até o final da madrugada desta terça (16), diversos casos de falhas na estrutura da cidade e estragos causados pela chuva chegaram ao Portal 6.

Dados divulgados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) apontam que a cidade registrou 67,4 mm de precipitação, segundo maior número do estado, atrás apenas do município de Perolândia, com 82 mm.

Em um dos casos mais evidentes da força das águas, uma cratera se formou na Avenida São Francisco, com a via seguindo parcialmente interditada.

No Centro de Convenções da cidade, a formatura de medicina da UniEVANGÉLICA também deixou vários convidados “ilhados” no estacionamento, tamanho o volume de chuvas.

No trânsito, a tempestade também trouxe dor de cabeça aos motoristas atrasando o fluxo geral mas também deixando vários cruzamentos importantes da cidade no escuro.

Este foi o caso do encontro entre a Avenida Amazílio Lino e Avenida Brasil, cujos semáforos ficaram sem sinalização por mais de uma hora e protagonizando ao menos um acidente entre dois carros, sem vítimas.

Por fim, outro registro que circula nas redes sociais mostra a força da tempestade que levou abaixo a fachada do hipermercado Céu Azul, localizado no Jardim Alexandrina. Nas imagens, é possível ver que a estrutura caiu em cima do carro de um motorista.

A reportagem questionou a Prefeitura acerca da cratera na São Francisco, bem como de que medidas estão sendo tomadas para evitar apagões em cruzamentos, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.

O Portal 6 também conversou com o hipermercado Céu Azul, que esclareceu que não houve feridos e as atividades já foram retomadas nesta terça-feira (16) normalmente.

CONSEQUÊNCIAS ⛈️ Tempestade, crateras e acidentes: veja rastro de destruição causado por forte chuva em Anápolis Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/lLOToe9LNI — Portal 6 (@portal6noticias) December 16, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!