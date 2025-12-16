Com mais de 700 vagas, concurso público da Prefeitura de Gameleira de Goiás está com inscrições abertas

Oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior completo

Paulo Roberto Belém - 16 de dezembro de 2025

Vista área de Gameleira de Goiás. (Foto: Captura/Youtube)

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Gameleira de Goiás, visando captar profissionais para atuarem em diversas áreas do município que fica pertinho de Anápolis, pagando, para tal, remuneração de até R$ 4.513,30.

As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade, do fundamental ao superior completo, sendo 131 contratações imediatas e 655 oportunidades para formação de cadastro reserva.

Há vagas para Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (14), Agente Administrativo (04), Auxiliar Administrativo (05), Auxiliar de Consultório Dentário (01), Auxiliar de Educação Infantil (12), Auxiliar de Serviços Gerais (15) e Auxiliar de Serviços Póstumos (01).

Também há ofertas para Controlador Interno (01), Controlador Interno – Câmara Municipal (01), Cuidador (14), Enfermeiro – PSF (01), Farmacêutico (01), Fiscal de Obras e Posturas (01), Fiscal de Tributos Municipais (01) e Gestor de Programas (03).

Continuando com as chances, há para Motorista de Ambulância (03), Motorista de Caminhões (05), Motorista de Veículos Administrativos (09), Motorista de Veículos de Transporte Escolar (06), Motorista – Câmara Municipal (01), Nutricionista (01) e Operador de Máquinas (06).

Há ainda vagas para Professor de Ciências (02), Professor de Educação Física (02), Professor de Geografia (02), Professor de História (02), Professor de Letras (02), Professor de Matemática (01), Professor Pedagogo (09), Psicólogo (01) e Técnico de Enfermagem (02).

As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (15) e vão até o dia 13 de janeiro. Toda a seleção está sendo gerida pelo Instituto Verbena, que já disponibilizou as informações do certame no site. Ele pode ser acessado clicando aqui.

As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 80 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 140 para nível superior.

Integrarão o concurso público prova objetiva, teste de aptidão física, prova prática e análise de títulos, conforme o cargo escolhido.

O resultado final está previsto para 29 de maio de 2026. O concurso terá validade de dois anos, e pode ser prorrogado por igual período, conforme as necessidades da Prefeitura de Gameleira de Goiás.

O edital completo pode ser consultado clicando aqui.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!