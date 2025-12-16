Mãe não consegue ir ao velório de adolescente encontrado morto no Córrego das Antas
Mulher está internada no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em situação de saúde delicada
A despedida do adolescente Lorran Victor Sousa de Oliveira, de 15 anos, encontrado morto na segunda-feira (15) após desaparecer no Córrego das Antas, na divisa entre os bairros Santa Maria de Nazaré e São Carlos, em Anápolis, foi marcada por tristeza. O momento foi especialmente doloroso para a mãe da vítima, Irislene Silva Sousa, que não conseguiu comparecer ao velório.
Em entrevista à TV Anhanguera, um familiar afirmou que a mulher está internada no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, após passar por uma cirurgia, e permanece sob efeito de medicamentos. Por esse motivo, ela não conseguiu participar da cerimônia e nem das buscas.
O corpo do adolescente foi localizado por volta das 15h30, em um trecho de difícil acesso, a cerca de 9 quilômetros do ponto onde ele havia sido visto momentos antes de ser arrastado pela enxurrada.
O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na noite de domingo (14) e iniciou as buscas na região.
A operação foi retomada na segunda-feira (15) e contou com reforço de equipes especializadas, incluindo cães de busca, quatro mergulhadores e um operador de drone, que fizeram varredura ao longo do leito do córrego.
A suspeita é de que o adolescente brincava às margens do córrego quando acabou caindo na água e foi arrastado pela correnteza.
