Mãe não consegue ir ao velório de adolescente encontrado morto no Córrego das Antas

Mulher está internada no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em situação de saúde delicada

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Buscas por adolescente que caiu no Córrego das Antas entram no segundo dia com cães, mergulhadores e drone
Lorran Victor Sousa de Oliveira desapareceu após cair no Córrego das Antas. (Foto: Reprodução/ Samuel Leão-Portal 6)

A despedida do adolescente Lorran Victor Sousa de Oliveira, de 15 anos, encontrado morto na segunda-feira (15) após desaparecer no Córrego das Antas, na divisa entre os bairros Santa Maria de Nazaré e São Carlos, em Anápolis, foi marcada por tristeza. O momento foi especialmente doloroso para a mãe da vítima, Irislene Silva Sousa, que não conseguiu comparecer ao velório.

Em entrevista à TV Anhanguera, um familiar afirmou que a mulher está internada no Hospital Municipal Alfredo Abrahão, após passar por uma cirurgia, e permanece sob efeito de medicamentos. Por esse motivo, ela não conseguiu participar da cerimônia e nem das buscas.

O corpo do adolescente foi localizado por volta das 15h30, em um trecho de difícil acesso, a cerca de 9 quilômetros do ponto onde ele havia sido visto momentos antes de ser arrastado pela enxurrada.

Leia também

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na noite de domingo (14) e iniciou as buscas na região.

A operação foi retomada na segunda-feira (15) e contou com reforço de equipes especializadas, incluindo cães de busca, quatro mergulhadores e um operador de drone, que fizeram varredura ao longo do leito do córrego.

A suspeita é de que o adolescente brincava às margens do córrego quando acabou caindo na água e foi arrastado pela correnteza.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias