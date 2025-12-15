Bombeiros encontram corpo de adolescente que desapareceu no Córrego das Antas

Lorran Victor de Souza era procurado desde domingo (14), após tentar recuperar um celular nas águas

Lorran Victor Sousa de Oliveira desapareceu após cair no Córrego das Antas. (Foto: Reprodução/ Samuel Leão-Portal 6)

Foi localizado, nesta segunda-feira (15), o corpo de Lorran Victor de Souza, o adolescente de 14 anos que desapareceu nas águas do Córrego das Antas, em Anápolis.

Lorran era procurado desde este domingo (14). Segundo um amigo, de 15 anos, os dois haviam mergulhado para tentar recuperar um celular, que havia caído na água.

Ao tentarem atravessar o córrego de mãos dadas, agarrando-se a pedras, o adolescente escorregou e foi arrastado pela força da correnteza.

Bombeiros ainda consideravam a possibilidade de encontrá-lo vivo, na manhã desta segunda-feira, mas sem sucesso. O corpo foi achado em uma região de difícil acesso, no bairro Filostro Machado.

Mais informações a qualquer momento.

