Buscas por adolescente que caiu no Córrego das Antas entram no segundo dia com cães, mergulhadores e drone

Bombeiros seguem à procura de Lorran Victor Sousa de Oliveira, após vítima ser arrastada por forte correnteza

Augusto Araújo - 15 de dezembro de 2025

Bombeiros seguem buscas por Lorran Victor Sousa de Oliveira, que desapareceu após cair no Córrego das Antas. (Foto: Reprodução/ Samuel Leão-Portal 6)

O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta segunda-feira (15), o trabalho de buscas por Lorran Victor Sousa de Oliveira, que desapareceu nas águas do Córrego das Antas, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, a procura pelo adolescente ocorre agora na região do Lírios do Campo, alguns quilômetros adiante da divisa entre os bairros Santa Maria de Nazaré e São Carlos, onde a vítima foi vista pela última vez.

As buscas primárias tiveram início ainda na noite de domingo (14), mas foram interrompidas devido à forte correnteza e à falta de visibilidade, que colocavam em risco a equipe de mergulhadores.

Já na manhã desta segunda, a operação foi retomada com reforço de equipes especializadas, incluindo cães de busca, quatro mergulhadores que fazem varredura pelo rio e um operador de drone que auxilia no monitoramento da área.

As movimentações seguem em direção ao ponto de desague do rio, seguindo o curso das águas, na esperança de encontrar mais indícios sobre o paradeiro de Lorran.

O Corpo de Bombeiros reforçou que qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente deve ser comunicada imediatamente às autoridades.

Em tempo

A vítima está desaparecida desde que caiu no Córrego das Antas, na altura da Avenida Perimetral, no bairro São Carlos II Etapa.

Conforme o relato de um amigo de 15 anos que acompanhava Loran, a tragédia ocorreu após uma tentativa de recuperar um celular que havia caído na água.

Os dois mergulharam diversas vezes sem sucesso e, ao tentarem atravessar o córrego de mãos dadas, segurando em pedras, Loran escorregou e foi arrastado pela força da correnteza.

Desesperado, o amigo ainda tentou localizar a vótima por cerca de uma hora antes de pedir ajuda a moradores da vizinhança, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Colaborou Samuel Leão*

