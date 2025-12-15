Buscas por adolescente que caiu no Córrego das Antas entram no segundo dia com cães, mergulhadores e drone
Bombeiros seguem à procura de Lorran Victor Sousa de Oliveira, após vítima ser arrastada por forte correnteza
O Corpo de Bombeiros continua, na manhã desta segunda-feira (15), o trabalho de buscas por Lorran Victor Sousa de Oliveira, que desapareceu nas águas do Córrego das Antas, em Anápolis.
Conforme apurado pelo Portal 6, a procura pelo adolescente ocorre agora na região do Lírios do Campo, alguns quilômetros adiante da divisa entre os bairros Santa Maria de Nazaré e São Carlos, onde a vítima foi vista pela última vez.
As buscas primárias tiveram início ainda na noite de domingo (14), mas foram interrompidas devido à forte correnteza e à falta de visibilidade, que colocavam em risco a equipe de mergulhadores.
Já na manhã desta segunda, a operação foi retomada com reforço de equipes especializadas, incluindo cães de busca, quatro mergulhadores que fazem varredura pelo rio e um operador de drone que auxilia no monitoramento da área.
As movimentações seguem em direção ao ponto de desague do rio, seguindo o curso das águas, na esperança de encontrar mais indícios sobre o paradeiro de Lorran.
O Corpo de Bombeiros reforçou que qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente deve ser comunicada imediatamente às autoridades.
Em tempo
A vítima está desaparecida desde que caiu no Córrego das Antas, na altura da Avenida Perimetral, no bairro São Carlos II Etapa.
Conforme o relato de um amigo de 15 anos que acompanhava Loran, a tragédia ocorreu após uma tentativa de recuperar um celular que havia caído na água.
Os dois mergulharam diversas vezes sem sucesso e, ao tentarem atravessar o córrego de mãos dadas, segurando em pedras, Loran escorregou e foi arrastado pela força da correnteza.
Desesperado, o amigo ainda tentou localizar a vótima por cerca de uma hora antes de pedir ajuda a moradores da vizinhança, que acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.
Colaborou Samuel Leão*
