Nem cachorro, nem gato: vaca segue jovem pelas ruas em Goiás e diverte internautas

Publicação deu o que falar nas redes sociais e já acumula mais de 50 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 16 de dezembro de 2025

Imagem mostra jovem sendo perseguido por vaca. (Foto: Reprodução)

Enquanto em algumas cidades as pessoas costumam ser seguidas por cachorros, em Goiás o animal encontrado comumente nas ruas foge do comum.

Em um vídeo publicado pelo influenciador Kaiky Ramos, de 22 anos, o jovem mostra o momento em que passeia por uma rua de Sanclerlândia e é seguido por uma vaca.

Na gravação, ele aparece caminhando pela via enquanto o animal o acompanha ao lado. Durante o momento, ele aproveita para brincar com a situação.

“Eu andando e ela indo junto. Nunca nem vi essa vaca, gente. Pelo amor de Deus… Goiás é diferente”, diz.

Até o momento, a postagem já acumula mais de 50 mil visualizações. Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com a cena registrada pelo jovem.

“A vaca: onde nós vamos? ”, comentou uma internauta, rindo da situação. Já outro destacou: “Meu Goiás sempre me surpreendendo”, escreveu outro.

Veja o vídeo:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!