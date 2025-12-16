Nem cachorro, nem gato: vaca segue jovem pelas ruas em Goiás e diverte internautas
Publicação deu o que falar nas redes sociais e já acumula mais de 50 mil visualizações
Enquanto em algumas cidades as pessoas costumam ser seguidas por cachorros, em Goiás o animal encontrado comumente nas ruas foge do comum.
Em um vídeo publicado pelo influenciador Kaiky Ramos, de 22 anos, o jovem mostra o momento em que passeia por uma rua de Sanclerlândia e é seguido por uma vaca.
Na gravação, ele aparece caminhando pela via enquanto o animal o acompanha ao lado. Durante o momento, ele aproveita para brincar com a situação.
“Eu andando e ela indo junto. Nunca nem vi essa vaca, gente. Pelo amor de Deus… Goiás é diferente”, diz.
Até o momento, a postagem já acumula mais de 50 mil visualizações. Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com a cena registrada pelo jovem.
“A vaca: onde nós vamos? ”, comentou uma internauta, rindo da situação. Já outro destacou: “Meu Goiás sempre me surpreendendo”, escreveu outro.
Veja o vídeo:
@kaikyramss Kkkkkkk #goias #vaca #agro #fyyuppppppppppooop ♬ som original – Kaiky Ramos
