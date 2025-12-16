Profissão que era sinônimo de fracasso hoje é sucesso e paga bem por mês, segundo gestores de RH

Uma carreira antes evitada por muitas pessoas agora virou alvo de disputa entre empresas

Magno Oliver - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Senac)

Durante décadas no mercado de trabalho, seguir uma carreira técnica no Brasil foi tratado como sinal de fracasso escolar ou falta de ambição.

E entre essas ocupações, a de soldador industrial carregou um forte estigma: associada a trabalho pesado, baixa remuneração e poucas perspectivas de crescimento. Hoje, esse cenário mudou radicalmente.

Segundo gestores de Recursos Humanos de setores da indústria, energia e infraestrutura, o soldador especializado virou um dos profissionais mais disputados do mercado para 2026.

A virada tem explicação econômica e tecnológica. Com a retomada de grandes obras, expansão do setor de óleo e gás, crescimento da indústria naval, metalúrgica e de energias renováveis, a demanda por soldadores qualificados disparou.

Diferente do passado, o mercado busca profissionais certificados, capazes de operar técnicas específicas e equipamentos modernos.

Em muitos casos, os salários mensais superam os de carreiras tradicionais com diploma universitário, especialmente quando há turnos especiais, projetos industriais ou atuação fora dos grandes centros.

O estigma do “fracasso” nasceu de um contexto educacional antigo, em que o sucesso era medido quase exclusivamente pelo ensino superior. Cursos técnicos eram vistos como alternativa para quem “não conseguiu” entrar na faculdade.

Esse pensamento ignorava a complexidade da profissão e a importância estratégica desses profissionais para a economia. Com o tempo, a falta de mão de obra qualificada expôs um erro coletivo: formou-se muito teórico e pouco especialista prático.

Hoje, gestores de RH reconhecem que o soldador industrial reúne o que o mercado mais valoriza: escassez de profissionais, formação objetiva, rápida empregabilidade e salários competitivos.

A profissão passou de plano B a escolha estratégica. A mudança não foi apenas financeira, mas simbólica: o que antes representava fracasso, agora é exemplo claro de como o mercado redefine o conceito de sucesso profissional.

