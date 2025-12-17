Rob Reiner morreu por ‘múltiplos ferimentos por objeto cortante’

Nick Reiner, um dos três filhos do casal, foi preso pelas autoridades e responderá a duas acusações de homicídio em primeiro grau

Folhapress - 17 de dezembro de 2025

Cineasta Rob Reiner. (Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons)

Rob Reiner e sua mulher, Michele Singer, morreram em função de “múltiplos ferimentos provocados por objeto cortante”. A informação é do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles. O cineasta e a fotógrafa foram encontrados mortos, em sua casa nos Estados Unidos, no último domingo (14).

Nick Reiner, um dos três filhos do casal, foi preso pelas autoridades e responderá a duas acusações de homicídio em primeiro grau (quando o crime é premeditado e há clara intenção de matar). Nessa quarta (17), após a obtenção de autorização médico, o suspeito compareceu pela primeira vez ao tribunal desde que o crime aconteceu.

Ele não se pronunciou e uma audiência de instrução (quando há participação de testemunhas de defesa e de acusação) foi marcada para o próximo dia 7 de janeiro.

Nick pode ser condenado à prisão perpétua. Um dos três filhos do cineasta que se consagrou com títulos como “Harry e Sally – Feitos um para o Outro”, “Conta Comigo, “Louca Obsessão” e “A Princesa Prometida”, ele ntem uma trajetória conturbada e marcada pelo vício em drogas.

Aos 15 anos, foi internado em uma clínica de reabilitação. Em 2016, já havia passado por 17 internações. Na época, participou de uma entrevista sobre sua luta contra a dependência química. Com 22 anos naquele período, participava da divulgação de “Being Charlie”, que seu pai dirigiu e ele ajudou a escrever.

O longa se inspira na juventude de Nick e retrata a trajetória de um jovem dividido entre recaídas e tentativas de superar os vícios. A obra é tida por entusiastas de Rob como uma tentativa do artista de elaborar a dificuldade que tinha de se conectar com Nick.