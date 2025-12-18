A forma correta de lavar edredons e cobertores na máquina de lavar sem estragar e ficar com cheiro ruim

Cuidados simples evitam mofo, mau cheiro e deformação do tecido mesmo em lavagens feitas em casa

Gabriel Yuri Souto - 18 de dezembro de 2025

Lavar edredons e cobertores costuma gerar dúvida em muita gente. O medo de estragar o tecido, deformar o enchimento ou acabar com aquele cheiro ruim depois da lavagem faz com que muitos optem por lavanderias ou adiem a limpeza.

No entanto, é possível lavar esse tipo de peça na máquina de casa com segurança, desde que alguns cuidados básicos sejam seguidos.

O problema quase nunca está na máquina, mas na forma como a lavagem é feita.

O primeiro passo antes de colocar na máquina

Antes de qualquer coisa, é essencial verificar a etiqueta do fabricante, que indica se a peça pode ser lavada na máquina e qual a temperatura recomendada.

Além disso, é importante confirmar se o edredom ou cobertor cabe confortavelmente no tambor. Quando a peça fica muito apertada, a lavagem não acontece corretamente e o enxágue fica comprometido, favorecendo o mau cheiro.

Outro ponto importante é remover o excesso de poeira antes da lavagem, sacudindo bem a peça ou passando rapidamente o aspirador.

Programa e quantidade de sabão fazem diferença

Na máquina, o ideal é usar o ciclo para roupas pesadas ou edredons, quando disponível. Caso não exista essa opção, prefira um ciclo longo, com bastante água e enxágue reforçado. O sabão deve ser usado com moderação. Excesso de produto é uma das principais causas de cheiro ruim após a lavagem, pois o resíduo fica preso no enchimento.

Amaciante também deve ser usado com cuidado. Em excesso, ele cria uma película que dificulta a secagem completa.

A importância do enxágue correto

O enxágue é uma das etapas mais importantes. Sempre que possível, utilize enxágue extra. Isso garante que todo o sabão seja removido e evita que o edredom fique pesado, engordurado ou com odor desagradável depois de seco.

Se a máquina permitir, interromper a lavagem para redistribuir a peça dentro do tambor também ajuda a lavar de forma mais uniforme.

Como secar sem deixar cheiro ruim

Após a lavagem, a secagem precisa ser completa. Edredons e cobertores não podem ficar úmidos por muito tempo, pois isso favorece mofo e mau cheiro. Se usar secadora, escolha temperatura baixa ou média e, se possível, coloque bolas de secagem ou bolas limpas para ajudar a soltar o enchimento.

Na secagem ao ar livre, prefira local bem ventilado e com sol. Durante o processo, vire a peça algumas vezes para garantir que o interior seque por completo.

Erros comuns que estragam o edredom

Entre os erros mais frequentes estão usar água muito quente, excesso de sabão, centrifugação forte demais e guardar a peça ainda úmida. Esses hábitos deformam o enchimento, deixam marcas e causam cheiro desagradável difícil de remover depois.

Outro erro comum é lavar com outras roupas. Edredons devem ser lavados sozinhos para evitar sobrecarga e danos ao tecido.

Com que frequência lavar edredons e cobertores

O ideal é lavar edredons a cada três a seis meses, dependendo do uso. Já cobertores usados com mais frequência podem ser lavados em intervalos menores. Entre uma lavagem e outra, manter a peça arejada ajuda a prolongar a sensação de limpeza.

Quando lavados da forma certa, edredons e cobertores duram mais, mantêm o conforto e ficam livres de cheiro ruim. Com atenção a detalhes simples, é possível cuidar dessas peças em casa sem gasto extra e sem comprometer a qualidade.

