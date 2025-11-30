Técnico revela o erro na máquina de lavar que faz a conta de luz disparar sem você perceber

Profissional explica por que um hábito comum aumenta o consumo de energia e mostra como corrigir o problema antes que a conta fique ainda mais alta

Isabella Valverde - 30 de novembro de 2025

Erro comum que aumenta o consumo da máquina de lavar (Foto: Divulgação)

Um técnico especializado em eletrodomésticos chamou atenção ao revelar que muita gente comete o mesmo erro todos os dias e não percebe o impacto na fatura. A máquina de lavar pode consumir bem mais energia quando um detalhe simples passa despercebido, e o problema costuma crescer aos poucos até que a conta de luz dispare sem explicação. O alerta se tornou ainda mais relevante porque atinge modelos novos e antigos, independentemente da marca ou capacidade.

O técnico afirma que a prática é tão comum que aparece em quase todos os atendimentos feitos pela equipe, mas só agora ganhou destaque por causa do aumento no valor das tarifas de energia.

O hábito que causa sobrecarga e aumenta o tempo de funcionamento

O erro revelado está no costume de encher demais o cesto. Quando a máquina de lavar trabalha com roupas acima do limite indicado, o motor precisa fazer mais força para girar, e esse esforço extra aumenta o consumo de energia imediatamente. Como consequência, o equipamento passa mais tempo tentando completar o ciclo, e a lavadora acaba funcionando acima do necessário.

Além disso, o excesso de roupas dificulta a circulação da água e do sabão. Por causa disso, a máquina repete movimentos para tentar compensar a sobrecarga, o que prolonga o ciclo e eleva ainda mais o gasto elétrico.

Como identificar se você está sobrecarregando a máquina sem perceber

O técnico explica que existem sinais simples que mostram quando a máquina está trabalhando acima do limite ideal. Se o cesto demora mais que o normal para girar, vibra excessivamente ou parece “pesado”, a carga provavelmente está grande demais. Outro indício está na qualidade da lavagem: roupas que saem mal enxaguadas, amassadas demais ou com sabão acumulado apontam que o equipamento não conseguiu completar o ciclo corretamente.

Esses sintomas aparecem mesmo quando o cesto parece apenas “cheio”. Muitas pessoas não percebem que cada modelo tem um limite de peso específico, e não apenas de espaço.

O que fazer para reduzir o consumo e evitar desgaste da máquina de lavar

A solução é simples e não exige nenhum ajuste técnico. O ideal é dividir a lavagem em duas cargas quando houver muita roupa acumulada. Além disso, vale conferir regularmente a borracha de vedação, o filtro e o compartimento do sabão, já que resíduos acumulados também aumentam o esforço do motor.

O técnico também recomenda evitar ciclos longos quando a sujeira é leve, já que isso prolonga o uso do motor sem necessidade. A escolha do nível correto de água e do programa adequado faz diferença e ajuda a manter o consumo mais baixo. Quando essas medidas são aplicadas, a lavadora trabalha dentro do limite e a conta de luz tende a cair naturalmente.

