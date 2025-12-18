Conheça a maior igreja subterrânea do mundo esculpida inteiramente de sal

Capela fica a mais de 100 metros de profundidade e impressiona pela grandiosidade e história

Isabella Valverde - 18 de dezembro de 2025

Localizada no interior das históricas Minas de Sal de Wieliczka, na Polônia, a Capela de Santa Kinga é considerada a maior igreja subterrânea do mundo e uma das construções religiosas mais impressionantes já esculpidas pelo ser humano.

Situada a mais de 100 metros abaixo da superfície, a capela faz parte de um complexo que mistura fé, arte e engenharia em um cenário absolutamente único.

As Minas de Wieliczka, próximas à cidade de Cracóvia, começaram a ser exploradas oficialmente no século XIII e funcionaram por centenas de anos como uma das principais fontes de sal da Europa.

Ao longo do tempo, o local se transformou em uma verdadeira cidade subterrânea, alcançando mais de 300 metros de profundidade, com uma rede de 240 quilômetros de túneis, distribuídos em nove níveis.

Foi nesse ambiente hostil e escuro que os próprios mineiros, movidos pela fé e pela necessidade de proteção espiritual, começaram a esculpir a Capela de Santa Kinga diretamente nas paredes de sal.

O espaço foi dedicado à santa padroeira dos mineiros e do sal, e permitia que eles realizassem orações e celebrações religiosas durante a jornada de trabalho.

O interior da capela impressiona pela riqueza de detalhes: altares, esculturas, pisos, colunas, relevos bíblicos e até candelabros, todos talhados manualmente em sal-gema. Até mesmo os lustres são feitos de cristais de sal lapidados, criando um efeito visual surpreendente quando iluminados.

Com dimensões comparáveis às de uma grande catedral na superfície, a Capela de Santa Kinga se tornou um dos principais pontos turísticos da Polônia e integra a lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Atualmente, o espaço recebe visitantes de diversas partes do mundo, além de sediar missas, concertos e eventos especiais.

Mais do que uma atração turística, a capela é um testemunho da resiliência humana, da devoção religiosa e da capacidade de transformar um ambiente de trabalho extremo em uma obra-prima da arquitetura e da fé.

Confira detalhes dessa capela impressionante:

