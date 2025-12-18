Depois de décadas aberta, famosa rede de pizzarias fecha 90 lojas e declara falência

Rede que ficou conhecida pelas pizzas personalizadas não resistiu à crise, ao aumento de custos e à mudança no comportamento dos consumidores

Após anos de expansão e destaque no mercado, uma famosa rede de pizzarias anunciou o fechamento de cerca de 90 unidades e entrou com pedido de falência, encerrando um ciclo que durou mais de uma década.

A Pieology Pizzeria, bastante conhecida nos Estados Unidos pelo modelo de pizzas personalizadas montadas pelo próprio cliente, recorreu ao sistema de recuperação judicial para tentar reorganizar suas finanças.

Fundada em 2011, na Califórnia, a marca ganhou popularidade ao apostar no conceito “faça do seu jeito”, permitindo que o consumidor escolhesse massa, molho, queijos e ingredientes na hora.

O modelo chamou atenção do mercado e levou a uma rápida expansão, que chegou a ultrapassar uma centena de lojas espalhadas pelo país.

Crescimento rápido e dificuldades para sustentar o modelo

Apesar do sucesso inicial, o crescimento acelerado acabou se tornando um desafio. Com o passar dos anos, a Pieology enfrentou aumento expressivo nos custos operacionais, especialmente com aluguel, mão de obra e insumos.

Além disso, a concorrência no setor de alimentação rápida se intensificou, com novas marcas disputando o mesmo público.

A pandemia agravou ainda mais a situação. A redução do fluxo de clientes nos salões, mudanças nos hábitos de consumo e a preferência crescente por delivery pressionaram o caixa da empresa, que passou a fechar unidades de forma gradual antes de anunciar a falência.

Pedido de falência e fechamento das lojas

Diante do cenário financeiro desfavorável, a controladora da Pieology entrou com pedido de falência nos Estados Unidos, optando por encerrar aproximadamente 90 restaurantes.

A medida permitiu que a empresa tentasse renegociar dívidas e contratos, mas marcou o fim da presença da rede em diversas cidades.

Atualmente, restam apenas algumas dezenas de unidades em operação, bem abaixo do auge vivido pela marca nos anos anteriores. O pedido de falência evidencia o desequilíbrio entre ativos e dívidas acumuladas ao longo do período de retração.

Um alerta para o setor de restaurantes

Especialistas avaliam que o caso da Pieology reflete um movimento mais amplo no setor de alimentação fora do lar. Com consumidores mais cautelosos, inflação elevada e custos operacionais em alta, muitas redes têm enfrentado dificuldades para manter grandes estruturas físicas.

O fechamento em massa das lojas serve como alerta para empresas que cresceram rapidamente sem uma base financeira sólida para enfrentar crises prolongadas.

Fim de um ciclo, mas não necessariamente da marca

Embora o pedido de falência represente um duro golpe, ele não significa, necessariamente, o desaparecimento definitivo da marca. Em alguns casos, o processo permite reestruturações, redução de dívidas e até um reposicionamento no mercado.

Ainda assim, o encerramento de dezenas de unidades simboliza o fim de uma era para uma rede que já foi vista como uma das grandes promessas do setor de pizzarias nos Estados Unidos.

