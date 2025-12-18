Estes alimentos estão entre os que mais engordam e muitos nem imaginam, segundo nutricionistas

Rótulos enganam: por trás do 'saudável' há calorias escondidas que somam e pesam rápido diariamente

Magno Oliver - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal De Casa Para Sua Casa Oficial)

Os nutricionistas alertam: nem todo alimento que aparenta ser saudável é baixo em calorias.

Isso porque comportamentos comuns, porções generosas, bebidas prontas e produtos ultraprocessados criam um excesso calórico discreto que, somado ao dia a dia, leva ao ganho de peso.

Estudos recentes apontam que alimentos muito palatáveis e densos em energia facilitam o consumo além do necessário.

1) Granola (e mix para café da manhã)

Ela engorda porque muitas granolas comerciais têm alta densidade energética: óleo, mel/xarope, castanhas e frutas secas concentradas.

Uma porção pequena já pode ter 200+ kcal, e a embalagem costuma sugerir porções menores do que a quantidade que a pessoa realmente coloca no prato. Isso cria um consumo de calorias muito acima do esperado sem sensação proporcional de saciedade.

A combinação de açúcar e gordura aumenta a palatabilidade e você tende a comer mais. Além disso, rótulos confusos e porções reduzidas levam à subestimação do total calórico.

2) Sucos prontos e smoothies

As bebidas à base de frutas, mesmo 100% suco, concentram açúcares e calorias e normalmente não saciam tanto quanto a fruta inteira.

Estudos recentes associam consumo frequente de suco de fruta a aumento de ingestão calórica e ganho de peso em adultos e crianças.

Além disso, smoothies comerciais costumam levar iogurte integral, sorvetes, mel e coberturas, elevando ainda mais as calorias.

As calorias líquidas são menos compensadas pelo apetite e o corpo tende a não ajustar automaticamente a ingestão subsequente, então você consome calorias extras ao longo do dia.

3) Frutas secas

A desidratação concentra açúcares e calorias. 30–40 g de frutas secas podem equivaler a várias porções de fruta fresca em termos de calorias, e é fácil consumir duas ou três porções sem perceber.

Além disso, fabricantes às vezes adicionam açúcar extra, além de outros ingredientes. O menor volume leva a menor saciedade volumétrica; sensação de “é só um punhado” leva à repetição e soma calórica elevada.

4) Abacate e óleos (azeite)

Cuidado com abacate, azeite e outros óleos vegetais, pois eles têm nutrientes benéficos, mas são densos em energia: uma porção inteira de abacate médio pode ter ~200–250 kcal; uma colher de sopa de azeite tem ~120 kcal.

Sem controle de porções, as calorias somam rápido. Nutricionistas enfatizam o benefício das gorduras monoinsaturadas, mas lembram: “saudável” não é sinônimo de “infinito”. As gorduras aumentam a densidade calórica das refeições e não geram a mesma redução de ingestão subsequente que faria uma refeição menos calórica.

