Fábrica encerra atividades em Goiás e deixa funcionários sem 13º e sem pagamento
Comunicado foi feito em uma reunião virtual por um homem, que seria desconhecido dos trabalhadores
Imagine estar trabalhando em uma empresa no último mês do ano, contando com o salário de novembro e a primeira parcela do 13º ainda não pagos e receber a notícia de encerramento das atividades por uma videoconferência.
Foi isso o que aconteceu com 60 funcionários da indústria Kero Frango Alimentos, em Roselândia, distrito de Bela Vista de Goiás. O estabelecimento fez o comunicado na última terça-feira (16), durante a reunião virtual.
A notícia mais grave recebida foi que eles seriam dispensados, mesmo que os servidores tinham esperança de permanência. O Diário de Goiás repercutiu a surpresa deles com o fechamento.
Além disso, de acordo com o veículo, não foi dada garantia sobre o pagamento dos valores devidos e os direitos trabalhistas durante o comunicado.
Como aconteceu
Antes da decisão da empresa, há pelo menos 15 dias os abates das aves estariam suspensos, fato que não despertou apreensão de quem lá atuava.
Segundo o Diário de Goiás, eles foram comunicados do fechamento na reunião por um homem até então desconhecido dos trabalhadores.
Este teria informado que a empresa não tem recursos em caixa para quitar os débitos trabalhistas e não apresentou uma previsão para a regularização dos pagamentos.
Conforme os trabalhadores, a empresa também teria deixado de realizar os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devidos à categoria.
Houve relatos de que eles deveriam aguardar uma mensagem da diretoria, mas não se sabe se ela já se posicionou e, por exemplo, encaminhou as rescisões e formulários para o seguro-desemprego dos trabalhadores, complementou o veículo.
Os funcionários dizem que acionaram o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria em busca de apoio, encerraram.
O Diário de Goiás procurou a versão da Kero Frango Alimentos nesta quinta-feira (18), mas o único telefone disponível é um celular, onde foi enviada mensagem que ainda não foi respondida.
