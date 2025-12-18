Fábrica encerra atividades em Goiás e deixa funcionários sem 13º e sem pagamento

Comunicado foi feito em uma reunião virtual por um homem, que seria desconhecido dos trabalhadores

Paulo Roberto Belém - 18 de dezembro de 2025

Fábrica atuava em Bela Vista de Goiás. (Foto: Reprodução)

Imagine estar trabalhando em uma empresa no último mês do ano, contando com o salário de novembro e a primeira parcela do 13º ainda não pagos e receber a notícia de encerramento das atividades por uma videoconferência.

Foi isso o que aconteceu com 60 funcionários da indústria Kero Frango Alimentos, em Roselândia, distrito de Bela Vista de Goiás. O estabelecimento fez o comunicado na última terça-feira (16), durante a reunião virtual.

A notícia mais grave recebida foi que eles seriam dispensados, mesmo que os servidores tinham esperança de permanência. O Diário de Goiás repercutiu a surpresa deles com o fechamento.

Além disso, de acordo com o veículo, não foi dada garantia sobre o pagamento dos valores devidos e os direitos trabalhistas durante o comunicado.

Como aconteceu

Antes da decisão da empresa, há pelo menos 15 dias os abates das aves estariam suspensos, fato que não despertou apreensão de quem lá atuava.

Segundo o Diário de Goiás, eles foram comunicados do fechamento na reunião por um homem até então desconhecido dos trabalhadores.

Este teria informado que a empresa não tem recursos em caixa para quitar os débitos trabalhistas e não apresentou uma previsão para a regularização dos pagamentos.

Conforme os trabalhadores, a empresa também teria deixado de realizar os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devidos à categoria.

Houve relatos de que eles deveriam aguardar uma mensagem da diretoria, mas não se sabe se ela já se posicionou e, por exemplo, encaminhou as rescisões e formulários para o seguro-desemprego dos trabalhadores, complementou o veículo.

Os funcionários dizem que acionaram o Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria em busca de apoio, encerraram.

O Diário de Goiás procurou a versão da Kero Frango Alimentos nesta quinta-feira (18), mas o único telefone disponível é um celular, onde foi enviada mensagem que ainda não foi respondida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!