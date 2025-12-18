Morador tem infeliz surpresa após tentar alugar imóvel em Aparecida de Goiânia

Diante dos fatos, Polícia Civil representou pela concessão de mandados de prisão e de busca e apreensão

Gabriella Pinheiro - 18 de dezembro de 2025

(Foto: PCGO)

A 5ª Delegacia Distrital de Polícia de Aparecida de Goiânia (2ª DRP) deflagrou, na quarta-feira (17), mandados de busca e apreensão e prisões temporárias contra dois jovens, de 19 e 26 anos, moradores de Goiânia. Os envolvidos são investigados pelos crimes de estelionato e associação criminosa.

Conforme as investigações, a vítima, moradora de Aparecida de Goiânia, procurava um imóvel para alugar no município quando avistou um anúncio nas redes sociais e iniciou a troca de mensagens com o suposto proprietário.

Ela chegou a visitar a residência e, ao gostar do imóvel, realizou um Pix referente ao primeiro aluguel e à caução.

Logo após a realização do pagamento para a conta indicada, o suposto proprietário passou a “enrolar” e, posteriormente, bloqueou a vítima no WhatsApp.

Ao perceber que havia caído em um golpe, a vítima procurou a unidade policial e registrou boletim de ocorrência.

Durante as investigações, foi constatado que os criminosos alugavam imóveis por meio da plataforma Airbnb e, durante o período de estadia, ofereciam o local para vítimas interessadas em alugá-lo, fazendo com que elas pagassem a primeira mensalidade de um falso contrato de locação.

Diante dos fatos, a Polícia Civil (PC) representou pela concessão de mandados de prisão e de busca e apreensão, que, após deferimento judicial, foram cumpridos.

No endereço de um dos investigados, foram localizadas substâncias entorpecentes — maconha e cocaína — em quantidade expressiva, avaliadas em aproximadamente R$ 40 mil, o que resultou na prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O caso segue sob investigação para identificar outros possíveis envolvidos que tenham colaborado com os crimes de estelionato e associação criminosa.

