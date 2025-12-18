Não é o ar-condicionado, nem a geladeira: descubra qual é o verdadeiro vilão da conta de energia

Há um aparelho que, em poucas horas, pode elevar sua fatura consideravelmente

Magno Oliver - 18 de dezembro de 2025

Contas de energia já com os novos selos. (Foto: Divulgação/Equatorial)

Quando a conta de luz chega mais alta do que o esperado, muitos consumidores apontam o ar-condicionado ou a geladeira como os principais responsáveis.

No entanto, levantamentos sobre consumo residencial mostram que o verdadeiro vilão da energia elétrica no Brasil costuma estar no banheiro: o chuveiro elétrico.

Presente na maioria das casas brasileiras, ele combina dois fatores decisivos para inflar a fatura mensal, alta potência e uso diário.

Diferente de outros eletrodomésticos, o chuveiro elétrico funciona com resistência de aquecimento, o que exige grande quantidade de energia em pouco tempo.

Em média, um chuveiro consome entre 4.500 e 7.500 watts, potência superior à de muitos aparelhos considerados “pesados”.

Um banho de 15 minutos por dia, especialmente na posição “inverno”, pode representar uma das maiores parcelas do consumo mensal, superando televisores, geladeiras modernas e até máquinas de lavar.

O impacto se agrava porque o uso do chuveiro é repetido diariamente e, em muitas casas, por várias pessoas. Especialistas em eficiência energética explicam que o problema não é apenas o aparelho, mas o hábito: banhos longos, água muito quente e horários de pico elevam significativamente o valor da conta.

Reduzir o tempo do banho, usar a chave na posição “verão” sempre que possível e evitar horários de maior demanda já fazem diferença perceptível no fim do mês. No Brasil, mais do que qualquer outro equipamento doméstico, o chuveiro elétrico segue sendo o campeão silencioso do consumo de energia.

