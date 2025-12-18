O segredo para limpar o micro-ondas em menos de três minutos com 2 produtos muito simples

Método rápido solta a sujeira, elimina o cheiro ruim e dispensa esfregar usando itens que todo mundo tem em casa

Gabriel Yuri Souto - 18 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Limpar o micro-ondas costuma ser uma daquelas tarefas que muita gente adia. Respingo de comida, gordura acumulada e cheiro forte acabam se espalhando pelas paredes internas, dando a impressão de que só sai com esforço e produto forte.

No entanto, existe um segredo simples, usado há anos em casas e cozinhas profissionais, que permite limpar tudo em menos de três minutos, sem esfregar e sem gastar dinheiro.

O truque funciona porque usa vapor para soltar a sujeira, facilitando a limpeza quase instantaneamente.

Os dois produtos simples que fazem o trabalho

Tudo o que você precisa é água e vinagre branco. A água cria o vapor necessário para amolecer a sujeira grudada, enquanto o vinagre atua quebrando a gordura e neutralizando odores fortes, como cheiro de comida, temperos e gordura queimada.

Essa combinação é eficiente, barata e segura para o uso no micro-ondas.

Como preparar para limpar em poucos minutos

Coloque um copo de água em um recipiente próprio para micro-ondas e adicione duas colheres de sopa de vinagre branco. Leve o recipiente ao micro-ondas e ligue por dois a três minutos, em potência alta, até que a água comece a ferver e formar bastante vapor dentro do aparelho.

Durante esse tempo, o vapor se espalha por todo o interior, soltando respingos secos e gordura acumulada nas paredes, no teto e no prato giratório.

Por que quase não precisa esfregar

Após desligar o micro-ondas, espere cerca de 30 segundos antes de abrir a porta. Isso mantém o vapor agindo por mais tempo. Em seguida, basta passar um pano ou papel-toalha no interior. A sujeira sai com facilidade, sem esforço e sem necessidade de esfregar.

Até aquelas manchas antigas e endurecidas costumam sair apenas com o pano, graças à ação do vapor quente.

O que fazer com o cheiro forte

Além de limpar, o método também elimina odores desagradáveis. O vinagre neutraliza o cheiro de alimentos e evita que o micro-ondas fique com odor persistente após o uso. Se quiser, após a limpeza, basta deixar a porta aberta por alguns minutos para renovar o ar interno.

Onde o método funciona melhor

O truque é ideal para o interior do micro-ondas, incluindo paredes, teto, prato giratório e laterais. Também pode ser usado regularmente como manutenção, evitando o acúmulo de sujeira pesada.

Apenas evite usar esponjas ásperas ou produtos abrasivos, pois eles podem riscar o interior do aparelho.

Contudo, com apenas água e vinagre, é possível deixar o micro-ondas limpo, sem cheiro e pronto para uso em poucos minutos. O método economiza tempo, evita produtos fortes e torna a limpeza muito mais simples no dia a dia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!