Previsão de tempestades atinge mais da metade dos municípios de Goiás com ventos de mais de 60 km/h e raios

Situação será provocada pelo avanço de uma nova frente fria pela região Sudeste do Brasil, apontou o Cihmego

Paulo Roberto Belém -
Tempestades podem alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
A previsão do tempo para o ”sextou” (19) indica que mais da metade dos municípios goianos têm chance de receber tempestades, aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

Isso porque o avanço de uma nova frente fria pela região Sudeste do Brasil irá provocar o aumento de nebulosidade em Goiás, resultando no aumento das pancadas de chuvas e consequentemente, o risco para formação do fenômeno.

O Cihmego destaca que o alerta quanto às tempestades, é que elas podem vir no estado com rajadas de vento superiores a 50 km/h e raios. Quanto ao índice pluviométrico, o instituto informou que deverá ser de 20 e 30 mm/hora ou 60mm/dia.

Leia também

Para Goiânia e as cidades que integram a região Metropolitana, haverá sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 20 mm, com a temperatura máxima podendo chegar aos 30 °C.

Em Anápolis e Rio Verde a previsão de chuva é a mesma apontada para a capital e as cidades entorno, com a cidade do Sudoeste apresentando, também, a mesmo calor máximo e a Manchester Goiana com máxima de 27 °C.

Quanto aos alertas para as tempestades, o Cihmego chama a atenção para os cuidados básicos quando as condições exigirem, se protegendo em casa ou, se estando na rua, evitar adentrar em enxurradas, principalmente quando estiver de moto ou a pé.

Confira onde devem ocorrer as tempestadeschuva ana

  • Abadia de Goiás

  • Acreúna

  • Adelândia

  • Alexânia

  • Aloândia

  • Alto Paraíso de Goiás

  • Alvorada do Norte

  • Americano do Brasil

  • Amorinópolis

  • Anhanguera

  • Anicuns

  • Aparecida de Goiânia

  • Aparecida do Rio Doce

  • Aporé

  • Araçu

  • Aragarças

  • Aragoiânia

  • Arenópolis

  • Aurilândia

  • Avelinópolis

  • Baliza

  • Bom Jardim de Goiás

  • Bom Jesus de Goiás

  • Bonfinópolis

  • Brazabrantes

  • Britânia

  • Buriti Alegre

  • Buriti de Goiás

  • Buritinópolis

  • Cabeceiras

  • Cachoeira Alta

  • Cachoeira de Goiás

  • Caçu

  • Caiapônia

  • Campestre de Goiás

  • Campos Belos

  • Castelândia

  • Catalão

  • Caturaí

  • Cavalcante

  • Cezarina

  • Chapadão do Céu

  • Cocalzinho de Goiás

  • Córrego do Ouro

  • Corumbá de Goiás

  • Cristalina

  • Cromínia

  • Cumari

  • Damianópolis

  • Diorama

  • Divinópolis de Goiás

  • Doverlândia

  • Edealina

  • Edéia

  • Faina

  • Fazenda Nova

  • Firminópolis

  • Goiandira

  • Gouvelândia

  • Guapó

  • Guarani de Goiás

  • Iaciara

  • Inaciolândia

  • Indiara

  • Inhumas

  • Iporá

  • Israelândia

  • Itaberaí

  • Itaguari

  • Itaguaru

  • Itajá

  • Itapirapuã

  • Itarumã

  • Itauçu

  • Itumbiara

  • Ivolândia

  • Jandaia

  • Jataí

  • Jaupaci

  • Joviânia

  • Jussara

  • Lagoa Santa

  • Mairipotaba

  • Mambaí

  • Maurilândia

  • Mineiros

  • Moiporá

  • Monte Alegre de Goiás

  • Montes Claros de Goiás

  • Montividiu

  • Morrinhos

  • Mossâmedes

  • Nazário

  • Nerópolis

  • Nova Roma

  • Nova Veneza

  • Novo Brasil

  • Ouro Verde de Goiás

  • Palestina de Goiás

  • Palmeiras de Goiás

  • Palminópolis

  • Paranaiguara

  • Paraúna

  • Perolândia

  • Piranhas

  • Pontalina

  • Porteirão

  • Portelândia

  • Posse

  • Professor Jamil

  • Quirinópolis

  • Rio Verde

  • Sanclerlândia

  • Santa Bárbara de Goiás

  • Santa Fé de Goiás

  • Santa Helena de Goiás

  • Santa Isabel

  • Santa Rita do Araguaia

  • Santo Antônio da Barra

  • Santo Antônio de Goiás

  • Santo Antônio do Descoberto

  • São Domingos

  • São João da Paraúna

  • São Luís de Montes Belos

  • São Simão

  • Serranópolis

  • Simolândia

  • Sítio d’Abadia

  • Taquaral de Goiás

  • Turvânia

  • Turvelândia

  • Varjão

  • Vicentinópolis

  • Vila Propício

  • Goiânia

  • São Luiz do Norte

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

