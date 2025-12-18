Previsão de tempestades atinge mais da metade dos municípios de Goiás com ventos de mais de 60 km/h e raios

Situação será provocada pelo avanço de uma nova frente fria pela região Sudeste do Brasil, apontou o Cihmego

Paulo Roberto Belém - 18 de dezembro de 2025

Tempestades podem alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A previsão do tempo para o ”sextou” (19) indica que mais da metade dos municípios goianos têm chance de receber tempestades, aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

Isso porque o avanço de uma nova frente fria pela região Sudeste do Brasil irá provocar o aumento de nebulosidade em Goiás, resultando no aumento das pancadas de chuvas e consequentemente, o risco para formação do fenômeno.

O Cihmego destaca que o alerta quanto às tempestades, é que elas podem vir no estado com rajadas de vento superiores a 50 km/h e raios. Quanto ao índice pluviométrico, o instituto informou que deverá ser de 20 e 30 mm/hora ou 60mm/dia.

Para Goiânia e as cidades que integram a região Metropolitana, haverá sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 20 mm, com a temperatura máxima podendo chegar aos 30 °C.

Em Anápolis e Rio Verde a previsão de chuva é a mesma apontada para a capital e as cidades entorno, com a cidade do Sudoeste apresentando, também, a mesmo calor máximo e a Manchester Goiana com máxima de 27 °C.

Quanto aos alertas para as tempestades, o Cihmego chama a atenção para os cuidados básicos quando as condições exigirem, se protegendo em casa ou, se estando na rua, evitar adentrar em enxurradas, principalmente quando estiver de moto ou a pé.

Confira onde devem ocorrer as tempestadeschuva ana

Abadia de Goiás

Acreúna

Adelândia

Alexânia

Aloândia

Alto Paraíso de Goiás

Alvorada do Norte

Americano do Brasil

Amorinópolis

Anhanguera

Anicuns

Aparecida de Goiânia

Aparecida do Rio Doce

Aporé

Araçu

Aragarças

Aragoiânia

Arenópolis

Aurilândia

Avelinópolis

Baliza

Bom Jardim de Goiás

Bom Jesus de Goiás

Bonfinópolis

Brazabrantes

Britânia

Buriti Alegre

Buriti de Goiás

Buritinópolis

Cabeceiras

Cachoeira Alta

Cachoeira de Goiás

Caçu

Caiapônia

Campestre de Goiás

Campos Belos

Castelândia

Catalão

Caturaí

Cavalcante

Cezarina

Chapadão do Céu

Cocalzinho de Goiás

Córrego do Ouro

Corumbá de Goiás

Cristalina

Cromínia

Cumari

Damianópolis

Diorama

Divinópolis de Goiás

Doverlândia

Edealina

Edéia

Faina

Fazenda Nova

Firminópolis

Goiandira

Gouvelândia

Guapó

Guarani de Goiás

Iaciara

Inaciolândia

Indiara

Inhumas

Iporá

Israelândia

Itaberaí

Itaguari

Itaguaru

Itajá

Itapirapuã

Itarumã

Itauçu

Itumbiara

Ivolândia

Jandaia

Jataí

Jaupaci

Joviânia

Jussara

Lagoa Santa

Mairipotaba

Mambaí

Maurilândia

Mineiros

Moiporá

Monte Alegre de Goiás

Montes Claros de Goiás

Montividiu

Morrinhos

Mossâmedes

Nazário

Nerópolis

Nova Roma

Nova Veneza

Novo Brasil

Ouro Verde de Goiás

Palestina de Goiás

Palmeiras de Goiás

Palminópolis

Paranaiguara

Paraúna

Perolândia

Piranhas

Pontalina

Porteirão

Portelândia

Posse

Professor Jamil

Quirinópolis

Rio Verde

Sanclerlândia

Santa Bárbara de Goiás

Santa Fé de Goiás

Santa Helena de Goiás

Santa Isabel

Santa Rita do Araguaia

Santo Antônio da Barra

Santo Antônio de Goiás

Santo Antônio do Descoberto

São Domingos

São João da Paraúna

São Luís de Montes Belos

São Simão

Serranópolis

Simolândia

Sítio d’Abadia

Taquaral de Goiás

Turvânia

Turvelândia

Varjão

Vicentinópolis

Vila Propício

Goiânia

São Luiz do Norte

