Previsão de tempestades atinge mais da metade dos municípios de Goiás com ventos de mais de 60 km/h e raios
Situação será provocada pelo avanço de uma nova frente fria pela região Sudeste do Brasil, apontou o Cihmego
A previsão do tempo para o ”sextou” (19) indica que mais da metade dos municípios goianos têm chance de receber tempestades, aponta o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).
Isso porque o avanço de uma nova frente fria pela região Sudeste do Brasil irá provocar o aumento de nebulosidade em Goiás, resultando no aumento das pancadas de chuvas e consequentemente, o risco para formação do fenômeno.
O Cihmego destaca que o alerta quanto às tempestades, é que elas podem vir no estado com rajadas de vento superiores a 50 km/h e raios. Quanto ao índice pluviométrico, o instituto informou que deverá ser de 20 e 30 mm/hora ou 60mm/dia.
Para Goiânia e as cidades que integram a região Metropolitana, haverá sol com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de até 20 mm, com a temperatura máxima podendo chegar aos 30 °C.
Em Anápolis e Rio Verde a previsão de chuva é a mesma apontada para a capital e as cidades entorno, com a cidade do Sudoeste apresentando, também, a mesmo calor máximo e a Manchester Goiana com máxima de 27 °C.
Quanto aos alertas para as tempestades, o Cihmego chama a atenção para os cuidados básicos quando as condições exigirem, se protegendo em casa ou, se estando na rua, evitar adentrar em enxurradas, principalmente quando estiver de moto ou a pé.
Confira onde devem ocorrer as tempestadeschuva ana
-
Abadia de Goiás
-
Acreúna
-
Adelândia
-
Alexânia
-
Aloândia
-
Alto Paraíso de Goiás
-
Alvorada do Norte
-
Americano do Brasil
-
Amorinópolis
-
Anhanguera
-
Anicuns
-
Aparecida de Goiânia
-
Aparecida do Rio Doce
-
Aporé
-
Araçu
-
Aragarças
-
Aragoiânia
-
Arenópolis
-
Aurilândia
-
Avelinópolis
-
Baliza
-
Bom Jardim de Goiás
-
Bom Jesus de Goiás
-
Bonfinópolis
-
Brazabrantes
-
Britânia
-
Buriti Alegre
-
Buriti de Goiás
-
Buritinópolis
-
Cabeceiras
-
Cachoeira Alta
-
Cachoeira de Goiás
-
Caçu
-
Caiapônia
-
Campestre de Goiás
-
Campos Belos
-
Castelândia
-
Catalão
-
Caturaí
-
Cavalcante
-
Cezarina
-
Chapadão do Céu
-
Cocalzinho de Goiás
-
Córrego do Ouro
-
Corumbá de Goiás
-
Cristalina
-
Cromínia
-
Cumari
-
Damianópolis
-
Diorama
-
Divinópolis de Goiás
-
Doverlândia
-
Edealina
-
Edéia
-
Faina
-
Fazenda Nova
-
Firminópolis
-
Goiandira
-
Gouvelândia
-
Guapó
-
Guarani de Goiás
-
Iaciara
-
Inaciolândia
-
Indiara
-
Inhumas
-
Iporá
-
Israelândia
-
Itaberaí
-
Itaguari
-
Itaguaru
-
Itajá
-
Itapirapuã
-
Itarumã
-
Itauçu
-
Itumbiara
-
Ivolândia
-
Jandaia
-
Jataí
-
Jaupaci
-
Joviânia
-
Jussara
-
Lagoa Santa
-
Mairipotaba
-
Mambaí
-
Maurilândia
-
Mineiros
-
Moiporá
-
Monte Alegre de Goiás
-
Montes Claros de Goiás
-
Montividiu
-
Morrinhos
-
Mossâmedes
-
Nazário
-
Nerópolis
-
Nova Roma
-
Nova Veneza
-
Novo Brasil
-
Ouro Verde de Goiás
-
Palestina de Goiás
-
Palmeiras de Goiás
-
Palminópolis
-
Paranaiguara
-
Paraúna
-
Perolândia
-
Piranhas
-
Pontalina
-
Porteirão
-
Portelândia
-
Posse
-
Professor Jamil
-
Quirinópolis
-
Rio Verde
-
Sanclerlândia
-
Santa Bárbara de Goiás
-
Santa Fé de Goiás
-
Santa Helena de Goiás
-
Santa Isabel
-
Santa Rita do Araguaia
-
Santo Antônio da Barra
-
Santo Antônio de Goiás
-
Santo Antônio do Descoberto
-
São Domingos
-
São João da Paraúna
-
São Luís de Montes Belos
-
São Simão
-
Serranópolis
-
Simolândia
-
Sítio d’Abadia
-
Taquaral de Goiás
-
Turvânia
-
Turvelândia
-
Varjão
-
Vicentinópolis
-
Vila Propício
-
Goiânia
-
São Luiz do Norte
