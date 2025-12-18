Vai sair de casa? Ajuste esta opção no celular para proteger seus dados

Pequenos ajustes criam uma barreira poderosa contra riscos cotidianos enquanto fica fora do lar

Magno Oliver - 18 de dezembro de 2025

Motorista pode ser multado por usar celular dirigindo (Foto: Captura de tela / Youtube)

Sair de casa com o celular no bolso é um gesto automático, quase ritualístico e obrigatório, não é mesmo? Só que o que muita gente não percebe é que, fora do ambiente doméstico, o smartphone passa a se comunicar com redes, dispositivos e sinais desconhecidos.

Nesse cenário invisível, dados pessoais podem ser expostos sem qualquer aviso claro ao usuário.

Especialistas em segurança digital alertam: pequenos ajustes, feitos em menos de dois minutos, reduzem drasticamente riscos de invasões, rastreamento e vazamento de informações.

1. Desative a conexão automática a redes Wi-Fi

Muitos celulares vêm configurados para se conectar automaticamente a redes públicas abertas ou mesmo já utilizadas. O problema é que redes públicas como as de shoppings, aeroportos e cafés podem ser falsas ou monitoradas.

Hackers costumam criar Wi-Fis com nomes comuns para capturar dados de quem se conecta sem perceber. Por isso, vá em Configurações > Wi-Fi e desative a opção “Conectar automaticamente” ou “Wi-Fi público”. Ative o Wi-Fi apenas quando realmente precisar.

2. Limite o acesso à sua localização

Aplicativos que não precisam saber onde você está continuam coletando dados de localização em segundo plano. Fora de casa, essa informação se torna ainda mais sensível, pois revela rotinas, horários e deslocamentos.

Especialistas alertam que esses dados podem ser usados para rastreamento indevido.

Vá em Configurações > Privacidade > Localização, escolha “Permitir apenas durante o uso” ou “Nunca” para apps que não dependem disso.

3. Ative o bloqueio automático rápido da tela

Um celular desbloqueado por poucos segundos já é suficiente para acesso a mensagens, e-mails e aplicativos bancários. Em locais públicos, quedas, distrações ou até curiosidade alheia representam risco real.

Vá em Configurações > Tela/Bloqueio, defina o bloqueio automático para 30 segundos ou 1 minuto. Use senha forte, biometria ou reconhecimento facial.

