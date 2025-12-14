Morte de Tia Fernanda, vereadora de Senador Canedo, gera comoção nas redes sociais
Velório foi realizado na Sala Fênix e deixou internautas abalados com partida precoce
Conhecida como “Tia Fernanda”, a vereadora de Senador Canedo, Fernanda Florentino, morreu aos 43 anos. O óbito foi confirmado neste domingo (14), por meio do perfil oficial dela no Instagram.
O falecimento ocorreu por volta da meia-noite. Embora a causa da morte não tenha sido divulgada, a política estava em tratamento contra um câncer. O velório foi realizado na Sala Fênix, em frente ao Cemitério Municipal de Senador Canedo, e o sepultamento ocorreu às 14h.
A precoce partida da parlamentar causou comoção nas redes sociais. Em comentários de uma publicação, diversos internautas exaltaram algumas características de Fernanda.
“Sigamos seguindo o exemplo de dedicação que Tia Fernanda nos deixa. Muita luz e muito obrigado por tanta inspiração”, escreveu um internauta.
“Tive a alegria de conhecê-la. Figura dócil, amável e dedicada às causas populares. Canedo perde muito com a partida tão precoce”, disse outro.
“Tia Fernanda foi exemplo de caráter, humildade e educação. Esteja em paz”, afirmou uma usuária.
Trajetória
Natural de Goiânia, Fernanda mudou-se para Nova Veneza ainda na infância, onde viveu até os 11 anos. Posteriormente, morou em outras cidades, como Aparecida de Goiânia, antes de se estabelecer definitivamente em Senador Canedo.
Ela iniciou a trajetória profissional aos 18 anos, atuando como educadora e participando de projetos sociais.
Na política, foi eleita suplente de vereadora em 2020 e assumiu o cargo em 2023. Em 2024, voltou a ser eleita suplente de vereadora.
