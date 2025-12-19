Adeus à cama de casal: escolha de casais modernos vira tendência nos quartos

Dormir em camas separadas, mas no mesmo quarto, ganha espaço entre casais que buscam conforto, qualidade do sono e mais autonomia no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 19 de dezembro de 2025

Camas separadas ganham espaço nos quartos e mostram que conforto e parceria podem andar juntos (Foto: Reprodução)

A tradicional cama de casal já não é mais unanimidade nos quartos. Cada vez mais, casais modernos estão optando por camas separadas, sem que isso represente distanciamento emocional ou crise no relacionamento. Pelo contrário: a mudança tem relação direta com qualidade do sono, rotina individual e bem-estar.

A tendência, que cresce no Brasil e no exterior, acompanha transformações no modo de viver. Hoje, o quarto deixou de ser apenas um espaço para dormir e passou a concentrar leitura, descanso, trabalho remoto e momentos de autocuidado.

Sono de qualidade virou prioridade

Um dos principais motivos para a troca está ligado ao sono. Diferenças de horário para dormir, ronco, movimentação excessiva e sensibilidade à luz ou ao barulho costumam atrapalhar noites compartilhadas.

Com camas separadas, cada pessoa passa a controlar melhor o próprio descanso. Assim, o casal reduz interrupções durante a noite e acorda mais disposto. Especialistas em sono reforçam que dormir bem impacta diretamente o humor, a saúde e a convivência.

Mais autonomia sem perder a conexão

Ao contrário do que muitos pensam, dormir em camas separadas não significa menos intimidade. Na prática, muitos casais relatam melhora na convivência justamente por estarem mais descansados.

Além disso, o modelo oferece autonomia de conforto. Cada um escolhe colchão, travesseiro, roupa de cama e temperatura ideais. Dessa forma, ninguém precisa abrir mão das próprias preferências.

Arquitetura e decoração acompanham a mudança

Arquitetos e designers de interiores também têm adaptado projetos a essa nova realidade. Em vez de uma cama grande, surgem soluções como duas camas de solteiro lado a lado, bases moduladas ou estruturas independentes com uma única cabeceira contínua.

Mesmo em quartos pequenos, o layout pode funcionar bem. Com planejamento, é possível manter boa circulação, armários funcionais e unidade visual, sem comprometer o conforto.

Tendência reflete novos modelos de relacionamento

A popularização das camas separadas reflete mudanças mais amplas nos relacionamentos. Hoje, muitos casais valorizam individualidade, diálogo e equilíbrio, em vez de seguir padrões antigos por obrigação.

Nesse contexto, a escolha do quarto deixa de ser simbólica e passa a ser prática. O foco sai da ideia de “regra” e entra na busca por soluções que façam sentido para a rotina de cada casal.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!