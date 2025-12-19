Meteorologia alerta para risco elevado de tempestades em Goiás durante final de semana; veja previsão

Situação é decorrente da formação da Zona de Convergência do Atlântico que aumentará nebulosidade no estado

Gabriella Pinheiro - 19 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de chuva em Goiás. (Foto: Felipe Homsi)

O prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) indica risco elevado de tempestades, com chuvas entre 20 e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia, além da possibilidade de rajadas de vento superiores a 50 km/h em diversas cidades do estado ao longo do próximo sábado (20).

De acordo com o informe, a situação é decorrente da formação da Zona de Convergência do Atlântico, que cria um corredor de umidade responsável por transportar vapor d’água da Amazônia através do Brasil Central até o Sudeste.

O fenômeno aumentará significativamente a nebulosidade no estado, provocando chuvas frequentes e volumosas nos próximos dias. Em decorrência da instabilidade, o risco de tempestades é elevado.

A região Oeste, onde estão cidades como Cidade de Goiás, Anicuns, Iporá, São Luís de Montes Belos, Firminópolis, Palmeiras de Goiás, Nazário, Aruanã, Itaberaí, Itapuranga, Petrolina de Goiás, Caturaí, Americano do Brasil, Santa Bárbara de Goiás, Sanclerlândia, Buriti de Goiás, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Fazenda Nova, Jussara, Itapirapuã, Novo Brasil e Mossâmedes, deve registrar acumulados de até 55 mm.

Com a mesma previsão, aparece a região Leste, que abrange municípios como Posse, Alvorada do Norte, Iaciara, Guarani de Goiás, Simolândia, Mambaí, Damianópolis, Buritinópolis, São Domingos, Flores de Goiás, Sítio d’Abadia, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e Monte Alegre de Goiás.

Um cenário um pouco menos intenso, com acumulados de até 50 mm, é esperado para a região Norte, que inclui os municípios de Porangatu, Uruaçu, Niquelândia, Minaçu, Goianésia, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Alto Horizonte, Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Formoso, Trombas, Mutunópolis, São Miguel do Araguaia, Novo Planalto, Mundo Novo, Nova Crixás, Mozarlândia, Bonópolis, Pilar de Goiás e Hidrolina.

Já o Sudoeste, onde estão municípios como Rio Verde, Jataí, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Caçu, Acreúna, Montividiu, Paraúna, Maurilândia, Chapadão do Céu, Aporé, Serranópolis, Perolândia, Castelândia, Gouvelândia, Portelândia, Itajá e Itarumã, pode registrar até 45 mm.

O mesmo cenário é aguardado para a região Central, que inclui Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Inhumas, Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Hidrolândia, Abadia de Goiás, Brazabrantes, Caldazinha e Terezópolis de Goiás.

Por fim, o Sul também deve ter acumulados de até 45 mm. A região abrange cidades como Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, Rio Quente, Morrinhos, Pontalina, Goiatuba, Joviânia, Piracanjuba, Água Limpa, Buriti Alegre, Edealina, Edéia, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Marzagão, Corumbaíba e Cristianópolis.

