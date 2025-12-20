As bebidas mais prejudiciais para o risco de AVC, segundo especialistas

Consumo frequente de algumas bebidas populares pode aumentar silenciosamente o risco de AVC, alertam médicos e pesquisadores

Isabella Valverde - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/MART PRODUCTION)

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo. Embora fatores como genética e idade influenciem, especialistas afirmam que hábitos alimentares — especialmente o consumo de determinadas bebidas — podem elevar significativamente o risco da doença.

De acordo com médicos cardiologistas e neurologistas, algumas bebidas bastante comuns no dia a dia estão diretamente associadas ao aumento da pressão arterial, inflamações e alterações nos vasos sanguíneos, fatores que favorecem o AVC isquêmico e hemorrágico.

Refrigerantes e bebidas açucaradas

Refrigerantes, sucos artificiais e chás industrializados estão entre os principais vilões. Essas bebidas possuem altas quantidades de açúcar, o que contribui para obesidade, diabetes tipo 2 e resistência à insulina — condições fortemente ligadas ao risco de AVC.

Estudos indicam que o consumo frequente pode levar ao aumento da pressão arterial e inflamações crônicas, prejudicando a saúde cardiovascular.

Bebidas alcoólicas em excesso

O álcool, quando consumido em grandes quantidades, é um dos fatores de risco mais conhecidos para o AVC. O consumo excessivo pode elevar a pressão arterial, provocar arritmias cardíacas e aumentar a chance de formação de coágulos.

Especialistas ressaltam que, embora pequenas quantidades possam não representar risco imediato para algumas pessoas, o abuso frequente está diretamente associado a episódios de AVC, especialmente em adultos mais jovens.

Energéticos e bebidas estimulantes

Bebidas energéticas, ricas em cafeína e outras substâncias estimulantes, também entram na lista. O consumo excessivo pode causar aumento súbito da pressão arterial e da frequência cardíaca, além de favorecer alterações no ritmo do coração.

Neurologistas alertam que o uso frequente, principalmente combinado com álcool, eleva consideravelmente o risco de eventos cardiovasculares graves.

Bebidas com alto teor de sódio

Algumas bebidas industrializadas, como caldos prontos, bebidas esportivas e suplementos líquidos, podem conter altos níveis de sódio. O excesso dessa substância contribui para a hipertensão, um dos principais fatores de risco para o AVC.

A recomendação é sempre observar os rótulos e optar por versões com menor teor de sódio.

Moderação e informação fazem a diferença

Especialistas reforçam que a prevenção do AVC passa por escolhas conscientes no dia a dia. Reduzir o consumo dessas bebidas, manter uma alimentação equilibrada e adotar hábitos saudáveis são medidas essenciais para proteger o cérebro e o coração.

Pequenas mudanças na rotina podem representar um grande impacto na redução do risco de AVC ao longo da vida.

