IPTU em Goiânia deve subir para 2026: veja quanto e quando pagar as parcelas

Assim como já foi feito ao longo dos últimos anos, goianienses poderão pagar o tributo de uma só vez ou ao longo de onze meses

Davi Galvão - 20 de dezembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Transmissão de Imóveis, Inter Vivos, por Ato Oneroso (ITBI) terão reajuste de 4,46% a partir de 1º de janeiro de 2026.

A atualização segue a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice considerado corresponde ao período entre dezembro de 2024 e novembro de 2025 e é é utilizado como referência oficial para a correção anual dos tributos municipais.

O prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela foi fixado em 20 de fevereiro. Já quem optar pelo parcelamento poderá dividir o valor em até 11 vezes, respeitando o limite mínimo de R$ 48,01 por parcela para o IPTU e o ITU.

Calendário do IPTU e ITU para 2026

Única ou 1ª parcela: 20/02/2026

2ª parcela: 20/03/2026

3ª parcela: 20/04/2026

4ª parcela: 20/05/2026

5ª parcela: 22/06/2026

6ª parcela: 20/07/2026

7ª parcela: 20/08/2026

8ª parcela: 21/09/2026

9ª parcela: 20/10/2026

10ª parcela: 23/11/2026

11ª parcela: 21/12/2026

