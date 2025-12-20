IPTU em Goiânia deve subir para 2026: veja quanto e quando pagar as parcelas

Assim como já foi feito ao longo dos últimos anos, goianienses poderão pagar o tributo de uma só vez ou ao longo de onze meses

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Canva)

Os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Transmissão de Imóveis, Inter Vivos, por Ato Oneroso (ITBI) terão reajuste de 4,46% a partir de 1º de janeiro de 2026.

A atualização segue a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O índice considerado corresponde ao período entre dezembro de 2024 e novembro de 2025 e é é utilizado como referência oficial para a correção anual dos tributos municipais.

O prazo para pagamento à vista ou da primeira parcela foi fixado em 20 de fevereiro. Já quem optar pelo parcelamento poderá dividir o valor em até 11 vezes, respeitando o limite mínimo de R$ 48,01 por parcela para o IPTU e o ITU.

Calendário do IPTU e ITU para 2026

Única ou 1ª parcela: 20/02/2026
2ª parcela: 20/03/2026
3ª parcela: 20/04/2026
4ª parcela: 20/05/2026
5ª parcela: 22/06/2026
6ª parcela: 20/07/2026
7ª parcela: 20/08/2026
8ª parcela: 21/09/2026
9ª parcela: 20/10/2026
10ª parcela: 23/11/2026
11ª parcela: 21/12/2026

