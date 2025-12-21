Placa exposta na porta de lanchonete em Goiânia diverte internautas: “fui festar”
Quem acompanhou a reflexão logo concordou e trouxe outros exemplos do mesmo pensamento
Uma placa exposta em frente a um comércio de Goiânia divertiu moradores e internautas ao trazer uma reflexão do que seria a vida e da importância do descanso.
O flagra foi capturado pelo influenciador Delci Meireles (@delcimeireless) e logo alcançou mais de 77 mil visualizações no Instagram.
A responsável pelo recado seria Adélia Marques, proprietária da Tia Adélia Lanchonete, localizada no Setor Central. O aviso deixa claro: “fui festá pq a vida não é só trabaiá [sic]”.
Ao compartilhar as palavras, escritas à mão, Delci apontou um detalhe importante: “ela não escreveu que dia volta a trabalhar”. Nos comentários, internautas concordaram com o pensamento da placa.
“Tá certa, tem que ser feliz”, disse um. Outro postou: “Já gostei da Tia Adélia. Vou lá seguir ela pra saber onde é que ela anda festando”.
Uma terceira foi mais longe e compartilhou um relato semelhante. “Certa vez vi uma frase na postagem de um chaveiro: ‘Fui pescar e só volto na segunda-feira, mas se lá estiver bom, na quarta-feira”.
Esta não foi a primeira vez que Adélia conquistou os moradores ou a internet. Na verdade, o senso de humor nas placas parece ser recorrente.
Em julho, a empresária usou da mesma forma divertida para avisar que estava saindo de férias. Escreveu: “Estou de férias! Porque a vida acaba! O serviço não! Retornarei no dia 09/07/2025”.
