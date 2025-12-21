Placa exposta na porta de lanchonete em Goiânia diverte internautas: “fui festar”

Quem acompanhou a reflexão logo concordou e trouxe outros exemplos do mesmo pensamento

Natália Sezil - 21 de dezembro de 2025

Placa colocada em frente à Tia Adélia Lanchonetes divertiu quem passava. (Foto: Reprodução/@delcimeireless)

Uma placa exposta em frente a um comércio de Goiânia divertiu moradores e internautas ao trazer uma reflexão do que seria a vida e da importância do descanso.

O flagra foi capturado pelo influenciador Delci Meireles (@delcimeireless) e logo alcançou mais de 77 mil visualizações no Instagram.

A responsável pelo recado seria Adélia Marques, proprietária da Tia Adélia Lanchonete, localizada no Setor Central. O aviso deixa claro: “fui festá pq a vida não é só trabaiá [sic]”.