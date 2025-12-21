Placa exposta na porta de lanchonete em Goiânia diverte internautas: “fui festar”

Quem acompanhou a reflexão logo concordou e trouxe outros exemplos do mesmo pensamento

Placa colocada em frente à Tia Adélia Lanchonetes divertiu quem passava.
Placa colocada em frente à Tia Adélia Lanchonetes divertiu quem passava. (Foto: Reprodução/@delcimeireless)

Uma placa exposta em frente a um comércio de Goiânia divertiu moradores e internautas ao trazer uma reflexão do que seria a vida e da importância do descanso.

O flagra foi capturado pelo influenciador Delci Meireles (@delcimeireless) e logo alcançou mais de 77 mil visualizações no Instagram.

A responsável pelo recado seria Adélia Marques, proprietária da Tia Adélia Lanchonete, localizada no Setor Central. O aviso deixa claro: “fui festá pq a vida não é só trabaiá [sic]”.

Ao compartilhar as palavras, escritas à mão, Delci apontou um detalhe importante: “ela não escreveu que dia volta a trabalhar”. Nos comentários, internautas concordaram com o pensamento da placa.

“Tá certa, tem que ser feliz”, disse um. Outro postou: “Já gostei da Tia Adélia. Vou lá seguir ela pra saber onde é que ela anda festando”.

Uma terceira foi mais longe e compartilhou um relato semelhante. “Certa vez vi uma frase na postagem de um chaveiro: ‘Fui pescar e só volto na segunda-feira, mas se lá estiver bom, na quarta-feira”.

Esta não foi a primeira vez que Adélia conquistou os moradores ou a internet. Na verdade, o senso de humor nas placas parece ser recorrente.

Em julho, a empresária usou da mesma forma divertida para avisar que estava saindo de férias. Escreveu: “Estou de férias! Porque a vida acaba! O serviço não! Retornarei no dia 09/07/2025”.

 

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

