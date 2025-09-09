Influenciador em Goiás mostra truque “peculiar” para poder dormir mais e chegar cedo ao trabalho

Conteúdo foi publicado no Instagram e despertou comentários cômicos com a situação

Paulo Roberto Belém - 09 de setembro de 2025

Delci Meireles brincou com a situação na divisa entre Goiás e Mato Grosso do Sul (Foto: Captura/Instagram)

Um vídeo publicado por um influenciador goiano no Instagram está mexendo com a vida de quem tem obrigação de acordar cedo, ao se imaginar na situação narrada, que tem como cenário a divisa dos estados Goiás e Mato Grosso do Sul.

Isso porque Delci Meireles gravou o conteúdo da ponte que separa as cidades de Lagoa Santa, em solo goiano, e São João do Aporé, território sul-mato-grossense, onde é um ponto em que há a diferença de fuso horário de uma hora.

Para explicar a situação, ele disparou: “aqui [em São João do Aporé] é 09h da manhã e aqui em Lagoa Santa, 10h da manhã”. Ele emendou o cenário pensado, referindo à obrigação de acordar cedo para trabalhar.

“Se eu moro aqui [Lagoa Santa] e trabalho aqui [São João do Aporé], eu posso dormir uma hora a mais, né?”, questionou, trazendo o exemplo prático.

“Vamos supor que eu ‘começo’ o trabalho às 08h aqui [no município sul-mato-grossense] aí quando der 08h da manhã aqui [na cidade goiana], ainda é 07h [em São João do Aporé]”, observou.

Depois disso, referendou a análise. “Então, eu posso acordar 08h da manhã ‘no’ Goiás e chegar pro meu trabalho às 08h [no Mato Grosso do Sul] porque eu vou ter uma hora de diferença. Entenderam?”, lançou.

Reforçando a ideia, o influenciador considerou quem mais seria beneficiado se vivesse a situação que narrou. “Legal pra um ‘CLT’, né”?, encerrou.

Seguidores do influenciador interagiram com a situação. Entre os mais curtidos, um citou: “ganha na ida e perde na volta”. O segundo, brincou: “se morrer em Lagoa Santa às 10h é só voltar pra outra cidade pra reviver”, sugeriu.

Assista:

