Pomar com 600 pés de lichia vira atração no interior de São Paulo e permite consumo gratuito; confira as regras

Localizado em Itu, o espaço abre ao público durante a safra da fruta e chama atenção pela experiência de colher e consumir a lichia direto do pé

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Um pomar com cerca de 600 pés de lichia tem se tornado uma das principais atrações sazonais no interior de São Paulo. O espaço fica no Parque Maeda, em Itu, e libera o consumo gratuito da fruta durante o período da colheita.

A iniciativa acontece todos os anos, normalmente entre os meses de dezembro e janeiro, quando as árvores estão carregadas.

Nesse período, visitantes podem caminhar pelo pomar e consumir as lichias diretamente do pé.

Apesar de o consumo ser liberado, existem regras claras para preservar o local e garantir que todos possam aproveitar.

A principal delas é que a fruta pode ser consumida apenas no local, sem retirada em grandes quantidades.

Quem deseja levar lichias para casa precisa adquirir a fruta separadamente, pagando por quilo.

A comercialização fora dessas regras não é permitida pelo parque.

O acesso ao pomar ocorre dentro do horário de funcionamento do Parque Maeda e está condicionado à compra do ingresso ou do day use.

Em alguns casos, crianças pequenas têm entrada gratuita, conforme a política vigente do espaço.

Os responsáveis também orientam que os visitantes não quebrem galhos, não danifiquem as árvores e sigam as instruções da equipe.

Em dias de chuva ou condições climáticas adversas, o acesso ao pomar pode ser suspenso.

A experiência de colher e consumir a fruta fresca tem atraído famílias e turistas de várias cidades da região. Além do pomar de lichias, o parque oferece outras atrações de lazer, o que transforma a visita em um passeio completo.

Com safra curta e grande procura, a recomendação é acompanhar as datas de abertura e se programar. A oportunidade de consumir lichia à vontade, direto da árvore, faz do local um dos destinos mais disputados do verão paulista.

