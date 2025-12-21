Suspeito de estuprar e matar atendente em Águas Lindas de Goiás segue foragido

Vítima foi encontrada nua e com diversas lesões pelo corpo

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

De maneira brutal, a atendente Larissa Conceição do Amaral, de 29 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa após ser estuprada e estrangulada pelo companheiro da tia dela, identificado como Joselmir de Miranda Silva. Dias após o crime, o suspeito segue foragido.

O caso ocorreu na madrugada de domingo (14), no bairro Jardim Recanto, em Águas Lindas de Goiás.

Conforme as investigações, a vítima foi encontrada nua, sobre a cama, com diversas lesões pelo corpo, marcas de mordidas e sinais evidentes de violência sexual.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Vinícius Máximo, o homem entrou na residência por volta das 04h55 e deixou o local às 07h. Durante esse período, Larissa chegou a ligar para a tia na tentativa de pedir ajuda, mas a ligação não foi atendida.

Imagens de câmeras de segurança registraram os gritos da vítima, que pedia socorro e chamava o suspeito pelo apelido de “Buiu”.

“Nós ouvimos os pedidos dela: ‘Para, Buiu! Não faz isso’. Foi uma morte muito cruel”, afirmou o delegado.

O corpo foi encontrado horas depois pela tia da vítima, que também é esposa do suspeito. Após o crime, ele fugiu e segue sendo procurado pelas autoridades.

