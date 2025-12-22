6 tipos de presentes que as pessoas odeiam receber no Natal, mas não contam

Itens genéricos, constrangedores ou sem utilidade continuam aparecendo nas trocas de fim de ano, mesmo sendo motivo de frustração silenciosa para muita gente

Isabella Valverde - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

O Natal é tempo de celebração, confraternização e troca de presentes. Pelo menos na teoria. Na prática, muita gente recebe algo que não gosta — e prefere sorrir, agradecer e guardar o incômodo para si.

Seja por educação, constrangimento ou medo de parecer ingrato, certos presentes seguem se repetindo ano após ano, mesmo sendo amplamente rejeitados.

Pensando nisso, o Portal 6 listou seis tipos de presentes que muitas pessoas odeiam receber no Natal, mas raramente admitem. A lista pode servir tanto como alerta para quem vai às compras quanto como alívio para quem já passou por essas situações.

1. Meias, cuecas e roupas íntimas genéricas

Clássicos absolutos das festas de fim de ano, esses itens até podem ser úteis, mas dificilmente empolgam.

Quando vêm sem critério de tamanho, estilo ou necessidade, acabam transmitindo a sensação de presente feito por obrigação — e não por carinho.

2. Produtos de beleza sem conhecer o gosto da pessoa

Perfumes muito fortes, cremes aleatórios ou maquiagens fora do tom costumam ser difíceis de usar.

Além disso, itens de beleza são extremamente pessoais, e errar pode significar que o presente vá direto para o fundo da gaveta ou seja repassado.

3. Objetos de decoração duvidosos

Estatuetas, quadros com frases genéricas ou enfeites exagerados podem não combinar em nada com a casa de quem recebe.

Mesmo assim, a pessoa geralmente agradece, mas dificilmente usa ou expõe o objeto.

4. Presentes “com indireta”

Livros de autoajuda, balanças, produtos fitness ou itens relacionados a dieta costumam gerar desconforto.

Muitas vezes, são interpretados como críticas disfarçadas, o que torna a situação constrangedora, mesmo quando a intenção não foi negativa.

5. Canecas, agendas e lembrancinhas repetidas

Canecas com mensagens prontas, agendas genéricas ou kits de papelaria são práticos para quem presenteia, mas cansativos para quem recebe.

Como são itens comuns, muitas pessoas já acumulam vários iguais em casa.

6. Presentes totalmente fora da realidade da pessoa

Itens caros demais, baratos demais ou que não têm nenhuma relação com o estilo de vida do presenteado também entram na lista. O problema não é o valor, mas a falta de conexão, que faz o presente parecer impessoal.

No fim das contas, o que mais incomoda não é o presente em si, mas a sensação de não ter sido levado em consideração. Um gesto simples, pensado com atenção, costuma valer mais do que algo comprado às pressas. E, para quem recebe, resta o velho ritual natalino: sorrir, agradecer e seguir em frente — pelo menos até a próxima troca de presentes.

