Adolescente é levado ao Heana após ataque a faca em Anápolis; suspeito foi detido

Polícia Civil determinou a instauração Verificação Preliminar de Informações (VPI), para melhor apurar como se desenrolaram os fatos

Davi Galvão - 22 de dezembro de 2025

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Um adolescente, de 17 anos, precisou ser encaminhado às pressas ao hospital após ser esfaqueado por um jovem, de 21 anos, na noite deste domingo (21), no distrito de Interlândia, em Anápolis.

A vítima contou que estava na casa do irmão, jogando videogame, quando por volta das 22h, deixou o local e seguiu a pé em direção à própria residência.

Durante o trajeto, nas proximidades de um campo de futebol, ouviu o barulho de uma motocicleta preta se aproximando e, inicialmente, acreditou que se tratava de alguém conhecido.

Ao passar pelo local, o condutor da motocicleta sacou um canivete e atingiu a vítima pelas costas, no lado inferior esquerdo do corpo, fugindo em seguida.

O adolescente afirmou ter reconhecido o agressor no momento da fuga, relatando ainda que os dois já tinham desavenças anteriores.

Com base nas informações repassadas, inclusive o endereço do suspeito, equipes policiais realizaram buscas e localizaram o autor, que confessou o ataque.

Ele alegou que trafegava de motocicleta quando teria sido perseguido pela vítima e mais um amigo, também em uma moto, e que chegou a receber um soco no capacete, motivo pelo qual reagiu com o golpe de canivete.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde permaneceu em observação médica.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes para as providências cabíveis. Agora, caberá à Polícia Civil dar continuidade às investigações, para melhor apurar como se desenrolaram os fatos.

