Emagrecer 1 kg: o tempo de caminhada necessário para alcançar esse resultado

Caminhada ajuda no emagrecimento, mas o resultado depende do ritmo, da frequência e de outros hábitos do dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A caminhada é uma das atividades físicas mais acessíveis para quem deseja perder peso. No entanto, muita gente se pergunta quanto tempo realmente é necessário caminhar para emagrecer 1 kg.

A resposta envolve cálculos simples, mas também depende do ritmo e da constância.

De forma geral, para perder 1 kg de gordura corporal, o corpo precisa gastar cerca de 7.700 calorias a mais do que consome. A caminhada entra justamente como uma forma de aumentar esse gasto calórico diário.

Em uma caminhada em ritmo moderado a acelerado, uma pessoa pode gastar, em média, entre 250 e 400 calorias por hora, dependendo do peso corporal, da intensidade e do terreno.

Pessoas mais pesadas tendem a gastar mais calorias no mesmo período.

Com base nesses números, especialistas estimam que seriam necessárias entre 20 e 30 horas de caminhada para eliminar 1 kg de gordura, considerando apenas o gasto calórico da atividade.

Esse tempo não precisa ser feito de uma vez, mas distribuído ao longo de dias ou semanas.

Por exemplo, quem caminha 40 minutos por dia, em ritmo acelerado, pode levar cerca de 30 a 40 dias para alcançar a perda de 1 kg, desde que a alimentação esteja equilibrada e não haja compensação calórica excessiva após o exercício.

O ritmo faz diferença. Caminhar devagar gera menos gasto energético e prolonga o tempo necessário para atingir o mesmo resultado.

Já a caminhada mais intensa, que acelera os batimentos cardíacos e provoca leve falta de ar, torna o processo mais eficiente.

Especialistas reforçam que o emagrecimento não depende apenas da caminhada. Alimentação adequada, qualidade do sono e controle do estresse influenciam diretamente o resultado.

Sem esses cuidados, o corpo tende a compensar o gasto energético.

Outro ponto importante é que o peso na balança pode variar por retenção de líquidos e outros fatores. Por isso, a perda de gordura nem sempre aparece de forma linear, mesmo com a prática regular da atividade.

A recomendação é encarar a caminhada como um hábito contínuo, não apenas como um meio rápido para perder 1 kg.

Com regularidade e ritmo adequado, ela contribui não só para o emagrecimento, mas também para a saúde do coração, das articulações e do bem-estar geral.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!