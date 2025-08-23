Qual é o melhor horário para caminhar e queimar mais calorias, segundo médicos do esporte

A hora que você escolhe para se exercitar pode influenciar diretamente nos resultados

Pedro Ribeiro - 23 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Para quem busca queimar mais calorias com uma atividade simples e acessível, a caminhada é uma das melhores opções.

No entanto, médicos do esporte explicam que o horário escolhido para se exercitar pode influenciar diretamente nos resultados.

Isso acontece porque o metabolismo, a temperatura do corpo e até a disposição mudam ao longo do dia, afetando o gasto energético.

Segundo especialistas, caminhar logo cedo ajuda a acelerar o metabolismo. O corpo, ainda em jejum ou após uma refeição leve, tende a utilizar mais gordura como fonte de energia, o que favorece quem deseja queimar mais calorias. Além disso, a manhã oferece temperaturas mais amenas, o que torna o exercício mais agradável.

Caminhar à tarde

No período da tarde, o corpo já está mais aquecido, e os músculos respondem melhor ao esforço físico. Isso significa mais disposição para manter o ritmo da caminhada por mais tempo. Assim, o gasto calórico pode aumentar, especialmente se a intensidade da atividade for moderada a intensa. Esse horário também ajuda a aliviar o estresse acumulado ao longo do dia.

Caminhar à noite

Para quem só tem tempo à noite, a caminhada também traz benefícios. O metabolismo ainda se mantém ativo e, dependendo do ritmo, é possível queimar mais calorias antes de dormir. No entanto, médicos do esporte lembram que é importante não realizar a atividade muito próximo da hora de deitar, já que o corpo precisa de tempo para relaxar após o exercício.

Qual horário escolher

Não existe uma regra única. O melhor horário para queimar mais calorias vai depender da rotina, do condicionamento físico e até das preferências pessoais. O mais importante é manter a regularidade. Caminhar todos os dias, mesmo que por 30 minutos, gera resultados consistentes tanto na queima calórica quanto na saúde em geral.

Dicas para potencializar a caminhada

Além de escolher o horário mais adequado, aumentar o ritmo da passada, variar o terreno e usar roupas confortáveis pode fazer diferença no gasto calórico. A hidratação também é fundamental em qualquer horário do dia. Pequenas mudanças tornam a caminhada mais eficiente e prazerosa.

