Homem é preso em Anápolis após ouvir que não poderia fazer exame e disparar: “tinha que ser a preta”

Polícia reconheceu o cunho racista da fala e suspeito acabou atrás das grades

Natália Sezil - 22 de dezembro de 2025

Central de Flagrantes de Anápolis. (Foto: Gabriella Lícia)

A manhã desta segunda-feira (22) foi marcada por confusão, comentários racistas e a prisão em flagrante de um homem, de 33 anos, em uma clínica localizada no Setor Central de Anápolis.

O expediente teria começado normalmente para duas funcionárias do estabelecimento: o suspeito teria chegado e pedido alguns exames laboratoriais, entregando documentos.

Elas o teriam informado de que verificariam a disponibilidade dos exames solicitados. Nesse intervalo, o homem teria aproveitado para tomar um copo de café.

Vendo isso, a funcionária mais velha, de 32 anos, disse ao paciente que ele não podia mais realizar os procedimentos: a ingestão do líquido poderia interferir nos resultados.

Diante disso, ele teria negado ter tomado a bebida. Demonstrando um comportamento alterado, teria perguntado às pessoas presentes se alguma delas o tinha visto tomando o café, pedindo que levantassem as mãos.

Nesse momento, a funcionária mais nova, de 23 anos, confirmou a cena. Em resposta, o suspeito teria virado para ela e dito: “tinha que ser a preta, é sempre uma preta mesmo; o preto tem que estudar para saber de alguma coisa”.

Após o ocorrido, a Polícia Militar (PM) foi acionada e conduziu os três envolvidos à delegacia, onde a Polícia Civil (PC) decidiu pela prisão em flagrante do homem, pelo crime de injúria racial. Ele fica à disposição do Judiciário.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!