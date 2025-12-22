Funcionária de lanchonete em Anápolis denuncia ofensas racistas durante a madrugada: “preta e macaca”

Confusão teria começado após problema na hora do pagamento e escalou após reação do consumidor

Davi Galvão Davi Galvão -
Gordon's Lanches, na Praça Dom Emanuel. (Foto: Davi Galvão) racismo
Gordon’s Lanches, na Praça Dom Emanuel. (Foto: Davi Galvão)

Uma atendente da sanduicheira Gordon’s Lanches denunciou ter sido vítima de xingamentos racistas e ofensas verbais durante o expediente na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Jundiaí, em Anápolis.

De acordo com o relato, a funcionária atendeu um cliente e solicitou o pagamento antecipado. O homem informou ter quitado o valor via PIX e, em seguida, saiu para comprar cerveja em uma tabacaria.

No entanto, o comprovante não foi confirmado e a transação não foi concluída. Ao ser informando do problema e solicitada nova forma de pagamento, o cliente passou a falar alto e gritar.

Leia também

Ainda segundo a atendente, ao ser orientado a baixar o tom de voz, o homem passou a ofendê-la com xingamentos racistas como “vagabunda”, “preta” e “macaca”, além de se recusar a pagar pelo consumo.

Em seguida, ele foi até o balcão para reclamar da funcionária ao proprietário do local e, ao retornar ao carro, voltou a proferir os insultos racistas antes de ir embora.

Portal 6 entrou em contato com a funcionária vítima das ofensas, que preferiu não comentar o assunto ou ter a identidade exposta.

Também tentou-se contato com a lanchonete, mas não houve retorno. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias