Funcionária de lanchonete em Anápolis denuncia ofensas racistas durante a madrugada: “preta e macaca”

Confusão teria começado após problema na hora do pagamento e escalou após reação do consumidor

Davi Galvão - 22 de dezembro de 2025

Gordon’s Lanches, na Praça Dom Emanuel. (Foto: Davi Galvão)

Uma atendente da sanduicheira Gordon’s Lanches denunciou ter sido vítima de xingamentos racistas e ofensas verbais durante o expediente na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Jundiaí, em Anápolis.

De acordo com o relato, a funcionária atendeu um cliente e solicitou o pagamento antecipado. O homem informou ter quitado o valor via PIX e, em seguida, saiu para comprar cerveja em uma tabacaria.

No entanto, o comprovante não foi confirmado e a transação não foi concluída. Ao ser informando do problema e solicitada nova forma de pagamento, o cliente passou a falar alto e gritar.

Ainda segundo a atendente, ao ser orientado a baixar o tom de voz, o homem passou a ofendê-la com xingamentos racistas como “vagabunda”, “preta” e “macaca”, além de se recusar a pagar pelo consumo.

Em seguida, ele foi até o balcão para reclamar da funcionária ao proprietário do local e, ao retornar ao carro, voltou a proferir os insultos racistas antes de ir embora.

O Portal 6 entrou em contato com a funcionária vítima das ofensas, que preferiu não comentar o assunto ou ter a identidade exposta.

Também tentou-se contato com a lanchonete, mas não houve retorno. O espaço segue aberto.

