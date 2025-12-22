Instituto Federal abre 60 vagas em curso de pós-graduação gratuita EAD

Proposta da especialização é aprofundar o debate sobre ensino, leitura, escrita e literatura no contexto da educação básica

Pedro Ribeiro - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A chance de se especializar sem custo e sem a necessidade de presença física acaba de ser ampliada para profissionais da área de Letras. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) anunciou a abertura de vagas para uma pós-graduação a distância que aposta na formação crítica de professores e pesquisadores da língua portuguesa.

A iniciativa parte do Campus Sabará, que vai ofertar a Especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura na Educação Básica.

Com início previsto para o primeiro semestre de 2026, o curso disponibiliza 60 vagas e é voltado exclusivamente a graduados em Letras, tanto licenciados quanto bacharéis. Parte das oportunidades é destinada a ações afirmativas, seguindo as políticas institucionais de inclusão.

A proposta da especialização é aprofundar o debate sobre ensino, leitura, escrita e literatura no contexto da educação básica.

Ao longo da formação, os estudantes irão cumprir uma carga horária de 360 horas, distribuídas em disciplinas teóricas e na produção de um Trabalho de Conclusão de Curso, que deverá ser apresentado em formato de artigo acadêmico. O prazo máximo para integralização é de até 24 meses.

Todas as atividades serão realizadas de forma remota. Além do conteúdo assíncrono, o curso contará com encontros virtuais semanais ao vivo, sempre às quintas-feiras, no período noturno, permitindo maior flexibilidade para quem já atua profissionalmente.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, entre os dias 15 de dezembro e 11 de janeiro.

A seleção ocorrerá em duas fases: a primeira consiste na avaliação do currículo do candidato, com base na documentação enviada no ato da inscrição; a segunda etapa será uma entrevista virtual, marcada para o período de 19 a 22 de janeiro.

A divulgação do resultado final está prevista para o início de fevereiro. Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula de forma on-line, conforme o cronograma estabelecido no edital nº 1131/2025.

O edital completo, assim como os critérios de avaliação e a lista de documentos exigidos, estão disponíveis no site do Campus Sabará. Outras dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail posletras.sabara@ifmg.edu.br.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!