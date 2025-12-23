Adeus às tomadas espalhadas pela casa: nova tecnologia promete facilitar a rotina e reduzir o consumo de energia

Tomadas inteligentes permitem controle remoto, automação de aparelhos e ajudam a diminuir o desperdício de energia no dia a dia

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2025

As tomadas inteligentes estão se tornando cada vez mais comuns nas residências e prometem mudar a relação das pessoas com a energia elétrica.

A tecnologia permite ligar, desligar e programar aparelhos pelo celular, eliminando a necessidade de extensões, benjamins e tomadas espalhadas pela casa.

Conectadas à internet, essas tomadas funcionam por meio de aplicativos e podem ser controladas mesmo quando o morador está fora de casa. O recurso traz mais praticidade, segurança e ajuda a reduzir o consumo desnecessário de energia.

Um dos principais benefícios é o combate ao chamado consumo em stand-by. Muitos aparelhos continuam gastando energia mesmo desligados.

Com as tomadas inteligentes, é possível cortar totalmente a energia de televisores, roteadores, micro-ondas e outros equipamentos com apenas um toque no celular.

Além disso, vários modelos permitem monitorar o consumo em tempo real, ajudando o morador a identificar quais aparelhos mais pesam na conta de luz e ajustar hábitos para economizar.

Outro impacto positivo está na organização dos ambientes. Com menos fios aparentes e adaptadores improvisados, salas, cozinhas e escritórios ficam mais limpos e seguros, reduzindo riscos de sobrecarga e acidentes elétricos.

As tomadas inteligentes também fazem parte do avanço da automação residencial. Elas podem ser integradas a rotinas automáticas, como desligar todos os aparelhos ao sair de casa, ligar a cafeteira pela manhã ou controlar equipamentos por comando de voz.

Apesar da tecnologia avançada, a instalação costuma ser simples. Existem modelos que apenas se encaixam na tomada convencional, sem necessidade de obras ou alterações na rede elétrica. O cuidado principal é verificar a potência suportada antes de ligar aparelhos maiores.

Com a busca por mais eficiência energética e praticidade, especialistas apontam que as tomadas inteligentes tendem a se popularizar nos próximos anos.

A tecnologia surge como uma solução acessível para quem quer reduzir gastos, organizar a casa e ter mais controle sobre o consumo de energia.

