Pesquisadores conseguem reviver cérebro congelado de ratos e descoberta pode abrir novo caminho na ciência

Experimento recupera atividade cerebral em tecido congelado e abre novas possibilidades para estudos neurológicos

Gabriel Dias - 04 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Um experimento recente chamou a atenção da comunidade científica ao demonstrar um avanço inédito na preservação de tecidos cerebrais.

Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram recuperar sinais elétricos em amostras de cérebro de ratos após a vitrificação — técnica que transforma o tecido em estado vítreo, sem formação de cristais de gelo, diferente do congelamento convencional.

Apesar do impacto da descoberta, os próprios cientistas ressaltam que o estudo não significa a “revivificação” de um cérebro completo, mas sim a restauração parcial de funções em tecidos específicos.

Pesquisa mostra retorno de atividade neuronal

O estudo foi conduzido por uma equipe da Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg (FAU), em parceria com o Hospital Universitário de Erlangen, na Alemanha.

Durante o experimento, os pesquisadores vitrificaram cortes finíssimos do hipocampo — região do cérebro associada à memória e ao aprendizado — e, após o descongelamento, observaram o retorno de sinais elétricos característicos da atividade neuronal. As amostras foram armazenadas a temperaturas de até -196 °C por períodos de até sete dias.

Além dos sinais elétricos, os pesquisadores verificaram que a potenciação de longo prazo — mecanismo celular considerado a base do aprendizado e da formação de memórias — também foi preservada após o processo.

Esse resultado indica que, sob determinadas condições, é possível preservar estruturas cerebrais e restaurar parte de sua funcionalidade.

Descoberta amplia possibilidades na neurociência

A técnica utilizada pode abrir caminhos importantes para pesquisas futuras, especialmente nas áreas de neurologia e medicina regenerativa. A preservação de tecidos cerebrais funcionais pode contribuir para estudos sobre doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

Além disso, o avanço pode ajudar no desenvolvimento de novas estratégias para conservação de órgãos e aprimoramento de transplantes.

Ainda assim, os especialistas reforçam que a aplicação prática em humanos está distante e que os resultados devem ser interpretados com cautela.

Limites do estudo ainda são claros

Apesar do avanço, o estudo deixa claro que não há qualquer evidência de que seja possível “reviver” um cérebro completo ou restaurar a consciência após a morte.

A tentativa de aplicar a técnica ao cérebro inteiro do camundongo, por exemplo, resultou em desidratação severa do tecido — evidenciando os desafios que ainda existem para escalar o método.

O que foi observado foi a recuperação de atividade em nível celular, em cortes de tecido de cerca de 350 micrômetros de espessura, em ambiente controlado de laboratório.

A pesquisa foi publicada nos Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), uma das revistas científicas de maior prestígio do mundo, e representa mais um passo no entendimento do funcionamento e da preservação do cérebro — um dos órgãos mais complexos do corpo humano.

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