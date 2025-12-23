Volkswagen lança carro que faz 15 km por litro e se torna um dos veículos mais vendidos do Brasil

SUV compacto une economia de combustível, preço competitivo e tecnologia, conquistando rapidamente os consumidores brasileiros

Pedro Ribeiro - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Volkswagen)

A Volkswagen acertou em cheio com o lançamento do Tera, novo SUV compacto da marca que já se tornou um dos grandes destaques do mercado automotivo nacional.

Com consumo que pode chegar a 15 km por litro, o modelo rapidamente ganhou espaço e alcançou a posição de segundo carro mais vendido do Brasil em rankings recentes de emplacamentos.

O bom desempenho nas vendas está diretamente ligado à combinação de economia de combustível, visual moderno e proposta acessível.

Equipado com motor 1.0 turbo TSI, o Tera entrega eficiência tanto no uso urbano quanto nas estradas, algo cada vez mais valorizado pelos motoristas diante do alto custo dos combustíveis.

Além disso, a autonomia do veículo chama atenção. Com o tanque cheio, o SUV consegue rodar mais de 700 quilômetros, reduzindo a frequência de abastecimentos e o gasto mensal com combustível. Esse fator tem pesado bastante na decisão de compra.

Outro ponto que contribuiu para o sucesso do Tera é o posicionamento estratégico da Volkswagen. O modelo foi pensado para disputar espaço em um dos segmentos mais aquecidos do país, oferecendo bom espaço interno, altura elevada em relação ao solo e pacote tecnológico atualizado, mesmo nas versões de entrada.

O design também ajudou. Com linhas modernas e robustas, o Tera segue a identidade visual mais recente da marca e agrada quem busca um carro com aparência de SUV, mas sem os custos elevados de modelos maiores.

No ranking de vendas, o desempenho surpreendeu até analistas do setor. Pouco tempo após o lançamento, o Tera já figurava entre os líderes, ficando atrás apenas do modelo mais vendido do país e superando concorrentes tradicionais.

Especialistas apontam que o sucesso do Tera reflete uma tendência clara do mercado brasileiro. Cada vez mais, os consumidores buscam carros econômicos, versáteis e com bom custo-benefício, mesmo dentro do segmento de SUVs.

Com esse resultado, a Volkswagen reforça sua posição no Brasil e mostra que ainda sabe ler o mercado. O Tera surge como uma aposta certeira para quem quer economia no dia a dia sem abrir mão de conforto, tecnologia e status de um SUV.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!