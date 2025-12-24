Ar-condicionado chinês resfria o ambiente em apenas 30 segundos e garante economia anual de quase R$ 500

Uma nova tecnologia estrangeira chama atenção por unir velocidade e controle financeiro

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Com a chegada das altas temperaturas, o mercado de tecnologia doméstica volta suas atenções para soluções que aliviem o calor sem pesar no bolso.

Em meio à busca por eficiência e conforto, um lançamento chinês começa a chamar atenção ao prometer resfriar ambientes em tempo recorde, ao mesmo tempo em que reduz significativamente o consumo de energia elétrica.

O destaque é o novo ar-condicionado da linha Mijia, da Xiaomi, batizado de Super Energy-Saving Cabinet Air Conditioner.

Segundo a fabricante, o modelo é capaz de resfriar um cômodo inteiro em apenas 30 segundos, graças a um fluxo de ar de 1.755 m³/h, superior ao de gerações anteriores. A proposta é simples: oferecer conforto quase imediato mesmo em dias de calor extremo, quando os termômetros se aproximam dos 40 °C.

Além do resfriamento rápido, o aparelho também funciona como aquecedor, elevando a temperatura do ambiente em cerca de 60 segundos durante o inverno. Outro ponto que chama atenção é a eficiência energética.

Com índice de 4,86, o equipamento pode gerar uma economia anual de até 589 kWh, o que representa cerca de R$ 459 a menos na conta de luz, dependendo da tarifa local. O design em formato de gabinete e o ângulo de distribuição de ar de 115 graus ajudam a manter o ambiente uniforme, sem pontos quentes.

Integrado ao ecossistema HyperOS da Xiaomi, o ar-condicionado pode ser controlado pelo smartphone, permitindo agendamentos, rotinas automáticas e alertas de manutenção.

O lançamento conta com duas versões voltadas para ambientes amplos: o modelo de 2HP, por 4.599 yuans (aproximadamente R$ 3.556), e o de 3HP, por 5.599 yuans (cerca de R$ 4.329), valores que não incluem impostos de importação.

Embora ainda restrito apenas ao mercado asiático, o equipamento reforça uma tendência global: tecnologia cada vez mais rápida, inteligente e econômica dentro de casa.

Confira mais detalhes:

