Moradores de Anápolis sofrem com energia elétrica em meia fase neste domingo (14)

Problema coincide com o tempo de chuva que cai sobre a cidade desde manhã

Da Redação - 14 de dezembro de 2025

O domingo (14) foi marcado por instabilidade no fornecimento de energia elétrica para moradores de diversos bairros nas regiões Norte e Nordeste de Anápolis.

Residentes de localidades como Jardins das Américas, Condomínio Jardins do Éden, Vila Santa Isabel, Anexo Itamaraty e Antônio Fernandes relataram ao Portal 6 que a eletricidade operava em “meia fase”, uma condição que causa oscilações e impede o funcionamento adequado de aparelhos eletrônicos.

Embora o problema tenha coincidido com o tempo chuvoso que atingiu a cidade desde o início do dia, a Equatorial Goiás, concessionária responsável pelo serviço, esclareceu que a causa das oscilações foi outra.

Em nota, que pode ser lida na íntegra logo abaixo, a empresa informou que as falhas, percebidas por volta das 17h, foram resultado de manobras telecomandadas, previstas e necessárias para a execução de uma obra estratégica no município.

A intervenção consistiu no realocamento da rede elétrica no final da Avenida Brasil Norte, no entroncamento com as rodovias BR-153 e 414, e foi realizada por equipes especializadas.

Com a palavra, a Equatorial Goiás

A concessionária esclarece que as manobras telecontroladas podem gerar oscilações percebidas pelos clientes, porém o procedimento permite isolar o trecho necessário para a execução dos serviços e, assim, restabelecer o fornecimento ao maior número possível de unidades consumidoras a cada etapa da operação.

