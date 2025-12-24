Cratera na Avenida Goiás surgiu após rompimento da rede de esgoto ‘lavar’ o solo e provocar ruptura do asfalto, diz Saneago

Empresa comunicou quando as intervenções no local serão concluídas para liberar o trânsito da via

Paulo Roberto Belém - 24 de dezembro de 2025

Intervenções estão sendo realizadas pela Saneago. (Foto: Reprodução/Rádio São Francisco)

A cratera que surgiu no meio da Avenida Goiás, em Anápolis, na tarde desta terça-feira (23), teve uma resposta rápida quanto à sinalização e tentativa, com equipes da Prefeitura, de resolução. Entretanto, a situação era pior.

Primeiro porque a Administração Municipal não pôde “mexer” no problema, porque identificou, avaliando a questão, que o buraco teria sido provocado pela rede de esgoto da Saneago.

Assim, a empresa foi imediatamente acionada pelo Executivo, comunicando que as intervenções para o reparo da cratera e da via serão concluídas até às 11h desta quarta-feira (24), véspera de Natal.

À Rádio São Francisco, a Saneago explicou que o buraco se abriu após o rompimento da rede de esgoto, que ‘lavou’ o solo por baixo, resultando na ruptura do asfalto.

Inicialmente, a previsão era de que os trabalhos começassem ainda na quarta-feira, mas sem a garantia de resolução ainda no período da manhã. Segundo a Saneago, o prazo informado para conclusão inclui a recomposição do pavimento, informou a rádio.

Assim, mesmo que a empresa cumpra com o horário estipulado, liberando o trânsito na via, deve demorar um pouco mais para que a avenida retorne à normalidade, o que inclui o recapeamento do local e pintura da sinalização horizontal.

A reportagem confirmou que o trecho está bloqueado para a realização das obras, sendo o trânsito desviado para a Rua Manoel D’Abadia para quem sobe a Avenida Goiás sentido Centro.

