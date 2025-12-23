Cratera se abre no meio da Avenida Goiás, em Anápolis

Buraco surgiu entre as ruas 07 de Setembro e Manoel D'Abadia

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2025

Buraco se abriu em um período sensível para o trânsito da região Central. (Foto: Reprodução)

Uma cratera se abriu na principal avenida do Centro de Anápolis na tarde desta terça-feira (23). Um comerciante enviou o registro ao Portal 6, temendo que o buraco se expanda e dificulte o trânsito na região.

A preocupação se agrava, pois são dias sensíveis para o comércio, por conta das compras de Natal. Ainda nesta terça, muitas lojas ficarão abertas até mais tarde e nesta quarta (24), por ser ponto facultativo, é esperado grande movimento.

Inicialmente, populares sinalizaram o local de forma improvisada, utilizando latas de tinta, a fim de alertar os motoristas, principalmente os que utilizam moto sobre o perigo do buraco aberto.

Procurada, a Prefeitura de Anápolis divulgou uma nova imagem, exibindo a sinalização da cratera com equipamentos adequados.

Questionada se seria possível dar manutenção de forma urgente para não dificultar o trânsito na região, a Administração Municipal afirmou que uma equipe de manutenção já estaria a caminho do local, que fica entre as ruas 07 de Setembro e Manoel D’Abadia.

AGORA ❗️ Cratera se abre no meio da Avenida Goiás, em Anápolis Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/tRuySC4mO8 — Portal 6 (@portal6noticias) December 23, 2025

