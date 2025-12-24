Exagerou na ceia de Natal? Saiba como ajudar o corpo a se recuperar

Pequenas escolhas fazem grande diferença depois de excessos e nem tudo se resolve com restrição imediata

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Após a ceia de Natal, é comum surgir aquela sensação de peso, inchaço e cansaço generalizado, não é mesmo? Afinal, todo mundo passa por isso em uma clássica ceia com a família.

E entre pratos fartos, sobremesas e bebidas, o organismo acaba sendo levado ao limite em poucas horas. Segundo os nutricionistas, o problema não está em aproveitar a celebração, mas na forma como o corpo é tratado nos dias seguintes.

Eles explicam que o sistema digestivo sofre com o excesso de gordura, açúcar e álcool, o que pode provocar refluxo, retenção de líquidos e desconforto intestinal. A orientação inicial é: muita hidratação. Beber água ao longo do dia ajuda o fígado e os rins a eliminarem toxinas e contribui para reduzir o inchaço, especialmente após refeições muito salgadas.

Outro ponto destacado pelos nutricionistas é evitar dietas restritivas logo após os exageros. Em vez de “compensar” com jejum prolongado, o ideal é retomar uma alimentação leve e equilibrada.

Frutas, legumes, verduras, proteínas magras e alimentos ricos em fibras ajudam a regular o intestino e estabilizar os níveis de açúcar no sangue, favorecendo uma recuperação gradual.

Os médicos também reforçam a importância do descanso e da movimentação leve. Uma boa noite de sono auxilia no equilíbrio hormonal, enquanto caminhadas curtas estimulam a digestão e melhoram a circulação.

A combinação de hidratação, alimentação equilibrada e retorno à rotina é, segundo os especialistas, a forma mais eficaz e segura de ajudar o corpo a se recuperar após os excessos típicos das festas de fim de ano.

