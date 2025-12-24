Homem morre após ser atacado por enxame de marimbondos em Aparecida de Goiânia

ítima de 40 anos tinha histórico de alergia e realizava o corte de uma árvore em casa quando o acidente aconteceu

Natália Sezil - 24 de dezembro de 2025

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, morreu após ser atacado por um enxame de marimbondos enqnuanto cortava uma árvore na própria casa, no bairro Quinta da Boa Vista, em Aparecida de Goiânia.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foram acionados na tarde desta quarta-feira (24). As autoridades foram informadas de que a vítima estava inconsciente, com suspeita de reação alérgica grave.

Segundo a família, o homem havia sido atacado durante o corte da árvore e, depois, havia entrado no banheiro. Ele teria sido encontrado pelos filhos, já desmaiado.

Os socorristas foram até o local e deram início a manobras de reanimação cardiopulmonar. O histórico de alergia foi confirmado, o que pode ter contribuído para a gravidade da situação.

Apesar dos esforços, o médico do Samu constatou o óbito ainda no local. O caso é tratado como morte acidental.

