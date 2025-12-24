Homem morre após ser atacado por enxame de marimbondos em Aparecida de Goiânia
ítima de 40 anos tinha histórico de alergia e realizava o corte de uma árvore em casa quando o acidente aconteceu
Um homem, de 40 anos, morreu após ser atacado por um enxame de marimbondos enqnuanto cortava uma árvore na própria casa, no bairro Quinta da Boa Vista, em Aparecida de Goiânia.
O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) foram acionados na tarde desta quarta-feira (24). As autoridades foram informadas de que a vítima estava inconsciente, com suspeita de reação alérgica grave.
Segundo a família, o homem havia sido atacado durante o corte da árvore e, depois, havia entrado no banheiro. Ele teria sido encontrado pelos filhos, já desmaiado.
Os socorristas foram até o local e deram início a manobras de reanimação cardiopulmonar. O histórico de alergia foi confirmado, o que pode ter contribuído para a gravidade da situação.
Apesar dos esforços, o médico do Samu constatou o óbito ainda no local. O caso é tratado como morte acidental.
