Iceberg de gordura: bloco de 100 toneladas é encontrado nos túneis de esgoto de Londres

Acúmulo gigante de gordura, óleo e lixo doméstico bloqueou parcialmente a rede subterrânea e reacendeu alerta sobre descarte irregular

Isabella Valverde - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ X/ @SouthWestWater)

Um iceberg de gordura, com cerca de 100 toneladas, foi encontrado nos túneis de esgoto de Londres, no bairro de Whitechapel, na zona leste da capital britânica.

O bloco, conhecido tecnicamente como fatberg, se formou a partir do acúmulo de gordura, óleo de cozinha e resíduos descartados de forma inadequada pela população.

Segundo a Thames Water, responsável pelo sistema de água e esgoto da cidade, a massa se estende por aproximadamente 100 metros dentro da tubulação e provocou bloqueio parcial da rede, exigindo uma operação complexa para remoção.

Além disso, as autoridades explicaram que o novo fatberg lembra outro caso histórico registrado na mesma região em 2017, quando um bloco ainda maior, com cerca de 130 toneladas, precisou ser retirado após semanas de trabalho.

De acordo com os técnicos, esse tipo de formação ocorre quando gordura e óleo despejados em pias se solidificam ao entrar em contato com superfícies frias dos canos.

Com o tempo, esses resíduos se misturam a lenços umedecidos, restos de comida e materiais não biodegradáveis, criando uma estrutura rígida semelhante a concreto.

Embora, até o momento, o iceberg de gordura não tenha causado transbordamentos nas residências, a empresa alertou que o risco existe caso a remoção não seja feita rapidamente.

Por isso, equipes especializadas trabalham no local utilizando equipamentos de corte, jatos de alta pressão e remoção manual, um processo que pode levar semanas.

Ao mesmo tempo, a Thames Water reforçou um alerta à população. Jogar óleo, gordura, molhos e restos de alimentos na pia, assim como descartar itens no vaso sanitário além de papel higiênico, contribui diretamente para a formação desses bloqueios gigantes.

Além do impacto ambiental, o custo da limpeza é elevado. Segundo autoridades britânicas, a remoção de fatbergs gera milhões de libras em gastos anuais, valores que acabam refletindo nas tarifas de água e esgoto.

Casos como esse mostram que resíduos descartados de forma incorreta não desaparecem. Pelo contrário, eles se acumulam silenciosamente sob as cidades e podem provocar danos à infraestrutura, riscos sanitários e poluição ambiental.

Por fim, o iceberg de gordura encontrado em Londres serve como um alerta global sobre hábitos domésticos simples que, quando ignorados, geram consequências gigantes abaixo do solo.

