IPVA 2026: por que carros antigos com mais de 10 anos podem pagar até o dobro de imposto

Diferenças nas regras estaduais explicam por que veículos iguais podem ter cobranças bem distintas no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026 pode variar de forma significativa para carros antigos, especialmente aqueles com mais de 10 anos de fabricação.

Embora muitos motoristas associem veículos mais velhos a impostos menores ou até à isenção automática, a realidade é diferente e depende diretamente do estado onde o automóvel está registrado.

Isso ocorre porque a legislação do IPVA é estadual. Cada unidade da federação tem autonomia para definir alíquotas, critérios de isenção e regras específicas para veículos antigos.

Na prática, dois carros idênticos, com o mesmo ano e modelo, podem gerar cobranças muito diferentes apenas por estarem registrados em estados distintos.

Em alguns estados, a isenção do IPVA só é concedida a partir de 15 ou 20 anos de fabricação. Em outros, não há isenção por idade, apenas redução proporcional do valor conforme a depreciação do veículo.

Essa diferença faz com que um carro com mais de 10 anos ainda pague imposto cheio em determinadas regiões, enquanto em outras já tenha cobrança reduzida ou até zerada.

Outro fator que influencia diretamente o valor é a alíquota aplicada. Estados com políticas fiscais mais rigorosas ou maior necessidade de arrecadação costumam adotar percentuais mais altos.

Como a base de cálculo do IPVA utiliza a Tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), a combinação entre valor de mercado e alíquota estadual pode resultar em cobranças que chegam ao dobro quando comparadas entre estados.

Além disso, o não pagamento do imposto impede o licenciamento anual do veículo, o que torna a circulação irregular. A pendência também pode gerar inscrição em dívida ativa, cobrança de juros, multas e dificuldades em processos como transferência ou venda do automóvel.

Para 2026, a recomendação é que os proprietários de carros antigos fiquem atentos às regras divulgadas pela Secretaria da Fazenda do seu estado. Entender os critérios locais é essencial para evitar surpresas no bolso e manter a documentação do veículo em dia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!