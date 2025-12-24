Peixe branco rico em proteína ganha o apelido de “bacalhau brasileiro” e vira opção barata para a ceia de Natal

Abrótea tem sabor suave, textura firme e aparece como alternativa mais acessível ao bacalhau tradicional nas festas de fim de ano

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

Abrótea é uma carne muito magra, com baixo teor de gordura e baixo teor de colesterol (Foto: Reprodução)

A ceia de Natal costuma reunir tradição, expectativa e também preocupação com os preços, especialmente quando o cardápio inclui peixes clássicos que costumam ficar mais caros nessa época do ano.

Com o bacalhau entre os itens que mais pesam no bolso, muitos consumidores passaram a buscar alternativas que mantenham sabor, textura e valor nutricional, mas que permitam economizar.

Nesse cenário, a abrótea tem ganhado espaço e chamado a atenção nos mercados. De carne branca, firme e sabor suave, o peixe passou a ser conhecido como “bacalhau brasileiro” justamente por lembrar o peixe importado em diferentes preparos, ao mesmo tempo em que aparece com preço mais acessível.

Rica em proteínas e com baixo teor de gordura, a abrótea oferece bom valor nutricional e contribui para uma alimentação equilibrada.

O peixe também fornece minerais importantes e se encaixa facilmente em dietas que priorizam refeições mais leves, sem abrir mão do sabor.

Na cozinha, a abrótea se destaca pela versatilidade. Ela pode ser preparada assada, cozida, grelhada ou desfiada, funcionando bem em receitas tradicionais da ceia, como saladas, bolinhos, escondidinhos e pratos feitos com azeite, alho e legumes.

Outro fator que favorece a escolha é o preço. Enquanto o bacalhau tradicional costuma registrar alta significativa no período natalino, a abrótea aparece nos mercados com valores mais baixos, tornando-se uma opção viável para famílias que desejam manter a tradição sem comprometer o orçamento.

Apesar do apelido, a abrótea não substitui o bacalhau em termos de origem ou processo de salga. Ainda assim, entrega resultado semelhante no preparo e na apresentação dos pratos, o que explica por que o peixe tem conquistado espaço como alternativa prática e econômica para a ceia de Natal.

